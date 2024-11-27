Рибальські споруди могли б спонукати людей збиратися і будувати постійні поселення, а пізніше і міста.

У Белізі виявили величезну кількість стародавніх споруд для лову риби, створених прямими предками майя.

Ці споруди могли ловити достатньо риби, щоб прогодувати до 15 000 осіб на рік: вони складалися з мережі каналів і ставків, які спрямовували рибу в райони, де її можна було легко зловити, пише Live Science.

Мисливці-збирачі побудували ці складні мережі близько 4 000 років тому, в архаїчний період, коли люди в регіоні ще не займалися сільським господарством у великих масштабах, зазначили вчені в дослідженні, опублікованому в журналі Science Advances.

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"Це найбільш рання великомасштабна архаїчна архаїчна споруда для лову риби, зареєстрована в стародавній Мезоамериці", - написали вони.

Зазначається, що успіх цих мисливців-збирачів допоміг сформувати майя, цивілізацію, яка пізніше стала домінувати в низовинах майя в Центральній Америці та на території сучасної південної Мексики.

Ці рибальські споруди могли б спонукати людей збиратися і будувати постійні поселення, а пізніше і міста. Співавторка дослідження Марієка Брауер Бург, професорка антропології в Університеті Вермонта, яка є співкерівником групи заявила:

"Схоже, що канали давали змогу щорічно ловити рибу і проводити громадські зібрання, що спонукало людей повертатися в цю область з року в рік і збиратися разом на більш тривалі періоди часу. Такі інтенсивні інвестиції в ландшафт могли в кінцевому підсумку призвести до розвитку складного суспільства, характерного для доколумбової цивілізації майя, яке згодом відбулося в цій області близько 1200 року [до н. е.]".

У той час, коли були побудовані рибальські споруди, регіон ставав сухішим, і люди могли боротися з посухою. Це могло спонукати людей об'єднуватися і будувати споруди, щоб забезпечити себе достатньою кількістю їжі.

Група вчених використовувала супутникові знімки та аерофотознімки, зроблені безпілотниками, щоб виявити канали та ставки. Вони також провели розкопки і радіовуглецеве датування органічних відкладень і деревного вугілля, щоб визначити, коли були побудовані рибальські пастки.

Дослідники стверджують, що Майя продовжували використовувати ці рибальські пастки в епоху Формування (приблизно з 2000 р. до н. е. до 200 р. н. е.). Томас Гудерджан, професор антропології Техаського університету в Тайлері пояснив:

"Чесно кажучи, це відкриття приголомшує. Ми завжди вважали, що великомасштабні проєкти зі зміни земель відбувалися в класичний період майя, або приблизно з 250 по 900 р. н. е.".

На думку Гудерджана, дослідження може спонукати вчених переглянути те, якими були майя близько 4000 років тому.

Ніколас Даннінг, професор географії Університету Цинциннаті, який широко вивчав майя, теж похвалив дослідження.

"За останні кілька десятиліть досить багато дослідників стародавніх майя, включно зі мною, припустили, що аквакультура могла зіграти важливу роль у розвитку цивілізації майя. Однак це дослідження - перше, про яке я знаю, що спеціально намагається перевірити цю гіпотезу. Дослідження є важливою роботою, що допомагає дослідникам стародавніх майя зрозуміти походження осілого суспільства в регіоні", - сказав Даннінг.

Новини про вивчення майя

Археологи виявили піраміди, спортивні майданчики, дамби й амфітеатри в південно-східному штаті Кампече. Вони знайшли прихований комплекс, який назвали Валеріана, за допомогою лідара, типу лазерної зйомки, яка картує структури, поховані під рослинністю. Фахівці вважають, що він поступається за щільністю тільки Калакмулю - найбільшому поселенню майя в Латинській Америці.

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