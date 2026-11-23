Катерина Пушкіна, яка вже 10 років мешкає в Китаї, розповіла, чому вдруге народжувала за допомогою кесаревого розтину та що пережила під час операції.

Українська блогерка Катерина Пушкіна, яка вже 10 років живе в Китаї, вдруге стала мамою. У жінки народилася донька від чоловіка-китайця. Пологи пройшли шляхом планового кесаревого розтину через медичні показання. Після операції українка поділилася подробицями перебування в китайському пологовому будинку та зізналася, що під час втручання пережила сильний стрес. Про свій досвід Катерина розповіла в Instagram-stories на сторінці pushkinapushkina.

За словами блогерки, рішення про повторний кесарів розтин було пов'язане з тим, що перша дитина також народилася внаслідок такої операції.

Протягом усієї вагітності лікарі контролювали стан післяопераційного шва. Медики наголошували, що краще не чекати початку переймів, оскільки це могло бути небезпечно. Сама Катерина також не планувала пробувати народжувати самостійно.

Відео дня

Попри те, що це були вже другі пологи, а жінка довіряла лікарям, під час операції вона сильно рознервувалася. За словами Катерини, її стан був настільки напруженим, що вона ледь не впала в істерику.

"Наче не вперше все і дуже довіряла лікарям, але не змогла себе контролювати і почала істерити. І пам’ятаю слова анестезіолога: "Давайте її відключимо, хай трошки поспить"", – пригадала українка.

Катерина зраділа, що медики вирішили ввести її в сон. Перед цим вона встигла побачити на операційній лампі дзеркало, через яке могла б спостерігати за перебігом втручання. Це ще більше посилило її страх.

Однак після анестезії почалися інші неприємні відчуття – блогерка пережила галюцинації.

"Я дуже сильно себе накрутила жахіттями, а потім ще і побачила на лампі дзеркало, через яке б бачила операцію. Але як тільки мене відключили – у мене почалися глюки і це було ще страшніше. Я як прокинулась – опинилася у зовсім іншому просторі", – розповіла Катерина.

Після кесаревого розтину за дитиною доглядали чоловік і дві няні

Загалом операція пройшла успішно. Після кесаревого розтину Катерині протягом шести годин не дозволяли вставати з ліжка. Тому жінку залишили в палаті відпочивати та відновлюватися після втручання.

У цей час за новонародженою донькою доглядали чоловік блогерки та дві няні. Чоловіка також одразу пустили до Катерини, щоб він міг побачити дитину.

"Коротше, операція пройшла успішно. Просто це було занадто для моєї психіки. Чоловіка, до речі, одразу пустили до мене подивитися на малу", – додала українка.

У Катерини та її чоловіка тепер двоє дітей: новонароджена донька та старший син Ілашка.

Інші цікаві новини

Як повідомляв УНІАН, раніше українка переїхала з Києва в село й через кілька місяців проживання на новому місці розповіла, чи пошкодувала про це рішення.

Першим плюсом вона назвала постійну наявність тепла в будинку. При цьому, Оксана поділилася, що в них є кілька джерел для обігріву помешкання.

Вас також можуть зацікавити новини: