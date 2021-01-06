Експертка зазначила, що північні регіони теплішають інтенсивніше.

Наслідки глобального потепління в Україні найбільше відчуваються в південних регіонах та степових зонах.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла кліматологиня Світлана Бойченко. При цьому вона зазначила, що північні регіони теплішають інтенсивніше.

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"Зміни клімату, які зараз відбуваються на території України, зараз трохи перебільшують загальні в середньому масштаби, потеплішало приблизно на 1-1,2 градуса за 100 років. По-різному розподілилось це потепління по широті. Північні регіони теплішають інтенсивніше, приблизно на 1,5 градуса, а південні менше", - зазначила Бойченко.

Кліматологиня пояснила, які наслідки глобальне потепління має для українських екосистем: "Відреагували насамперед степи, тому що помічено, що в цьому регіоні збільшилась кількість атмосферних опадів приблизно на 10%. І для степів цього було достатньо, щоб вони почали змінювати свою рослинність, і там почала проростати лугова рослинність. Ліси менш вразливі. Вразливі степові екосистеми, а також болотні, тому що через нашу діяльність, водокористування вразливими стали болотні угіддя".

Також, за її словами, глобальне потепління несе загрозу південним регіонам України: "Чорне й Азовське моря підвищились в унісон зі світовим океаном, і в першу чергу стали вразливі узбережжя Чорного та Азовського морів. Це і руйнування узбережжя, ерозія, такий процес як просадкові деформації, підтоплення. Але проблеми узбережжя - це майбутнє, коли рівень морів може піднятися до пів метра".

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Автор: Андрій Василюк