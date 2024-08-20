Цей заповідник став другим, який знищили росіяни на території району.

Російські окупанти розташували свої табори на території заповідника "Кам'яні Могили" поблизу села Назарівка Нікольської частини Маріупольського району. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, саме на цьому місці останнім часом спостерігається посилене накопичення військ РФ, а нещодавно вдалося встановити, де саме.

"З урахуванням поведінки та характеру базування (зокрема стрічкового полігону та використання техніки всіх видів) можна стверджувати, що заповідник "Кам’яні Могили" знищено", - повідомив Андрющенко. Відео дня

Він уточнив, що це вже другий заповідник, які знищили росіяни на території району. Першим став заказник "Меотида". Його було зруйновано бомбами та розміщенням окупантів.

"Унікальне місце гніздування птахів в Червоній Книзі втрачено. Одним з останніх знищено росіянами заради забави в с. Білосарайська Коса (так званий "Чаєчий острів")", - додав радник мера Маріуполя.

Що відомо про заповідник "Кам'яні могили"

"Кам'яні Могили" є унікальним природним та історико-культурним явищем, яке знаходиться на території Донецької та Запорізької областей України. Заповідник був перлиною українського степу, яка є дуже красивою, має геологічне різноманіття та багату історію.

Зокрема на території заповіднику розташовані великі скельні виходи гранітів, які височіють на 50-70 метрів над наволишнім степом. Вік цих гранітів - близько 2 мільярда років. Вони утворюють мальовничі ландшафти з багатьма печерами, нішами та скельними виходами.

Ситуація в окупованому Маріуполі - останні новини

Раніше Петро Андрющенко розповів, що Росія побудувала залізничне сполучення з Ростова до Маріуполя та вже почала його використовувати, проте наразі залізниця працює не так активно, як планували окупанти.

Своєю чергою представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що українська розвідка стежить за будівництвом фортифікаційних споруд поблизу Маріуполя.

"Вони скрізь працюють системно над фортифікаціями і готуються до різноманітних сценаріїв дій Сил безпеки і оборони, це зрозуміло, і ми це відслідковуємо", - запевнив він.

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