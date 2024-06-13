Такого висновку дійшли юристи Global Rights Compliance, які працюють спільно з урядом України.

Юристи провели дослідження, які показали, що у лютому 2022 року Кремль, прагнучи захопити український Маріуполь, застосував щодо населення "тактику голоду" – окупанти хотіли завдати якнайбільшої шкоди.

Як повідомляє The Guardian, згідно з новим аналізом, представленим у Міжнародний кримінальний суд, під час 85-денної облоги Маріуполя на початку 2022 року РФ застосувала "навмисну ​​модель" тактики голодування, що рівносильне воєнному злочину.

Такого висновку дійшли юристи Global Rights Compliance, які працюють спільно з урядом України. Як зазначається, у матеріалах, переданих до суду в Гаазі, Росія та її лідери прагнули вбити й завдати шкоди якомога більшій кількості мирних жителів.

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"Юристами встановлено, що під час оточення та захоплення Маріуполя на початку війни (повномасштабного вторгнення РФ – УНІАН) загинуло 22 тисячі осіб. Мирні жителі залишилися без води, газу та електрики протягом кількох днів після облоги, оскільки температура впала нижче за мінус 10°C", - пише The Guardian.

Представник Global Rights Compliance Катріона Мердок заявила: мета дослідження полягала в тому, щоб "з'ясувати, чи існує ширша версія", яка є навмисною відмовою російських військових та їх керівництва в їжі та іншому, необхідному для виживання людей.

"Ми могли бачити, що російський напад складався з чотирьох етапів: починаючи з атак на громадянську інфраструктуру та закінчуючи відключенням електроенергії, опалення та води. Потім було відмовлено в гуманітарній евакуації і навіть зазнали нападів (люди – УНІАН), а допомога не була доставлена", - сказав Мердок.

За її словами, на третьому етапі об'єктом нападу була вціліла критично важлива інфраструктура, громадянське населення тероризувалося "за допомогою допомоги", а точки з водою зазнавали бомбардувань.

"Нарешті, на четвертому етапі Росія зробила стратегічні атаки з метою знищення або захоплення об'єктів інфраструктури, що залишилися", - сказала юрист.

За даними Мердок, поетапний напад на Маріуполь продемонстрував, що Росія планувала захопити прифронтове місто, не шкодуючи його громадянське населення, чисельність якого станом на лютий 2022 року оцінювалася в 450 тисяч осіб.

У досьє робиться висновок, що близько 90% медичних закладів та житлових будинків у місті було зруйновано або пошкоджено під час облоги. Крім того, пункти роздачі продовольства та маршрути гуманітарної евакуації зазнали бомбардувань.

"Вину за загибель тисяч мирних жителів покладено на саму вершину… (владу РФ – УНІАН). Винні Володимир Путін та ешелони російського військового керівництва", - зазначає Мердок.

Російські злочини у Маріуполі

Російські окупаційні війська у 2022 році знищили чи пошкодили 90% житлового фонду Маріуполя Донецької області – це понад 2 тисячі будинків. Там майже не залишилося вцілілих будинків, а необхідна інфраструктура не відновлюється загарбниками. За даними депутата Маріупольської міської ради Дмитра Забавіна, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Маріуполі проживало понад 500 тисяч осіб. Зараз там залишаються близько 100 тисяч жителів. За словами депутата, у Маріуполі "в принципі, немає життя", те, що росіяни там начебто набудували, – це близько 35 будинків, однак поверховість цих будинків становить три-чотири поверхи.

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