Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що російські окупаційні війська посилено зводять фортифікаційні споруди поблизу Маріуполя, українська розвідка за цим слідкує.
"Вони скрізь працюють системно над фортифікаціями і готуються до різноманітних сценаріїв дій Сил безпеки і оборони, це зрозуміло, і ми це відслідковуємо", - сказав Юсов в коментарі Укрінформу.
Відповідаючи на питання чи означає це підготовку ворога до відбиття наступу Сил оборони, речник зазначив: "До такого сценарію також".
Ситуація біля окупованого Маріуполя
Партизани з "АТЕШ" повідомили, що вже вчинили другу диверсію на залізниці, що зв'язує Ростов-на-Дону та окупований Маріуполь.
На цей раз учасники руху спалили релейну шафу на залізниці біля населеного пункту Шахти, йдеться у повідомленні руху.
Як зазначили в "АТЕШ", залізнична магістраль використовується для транспортування військової техніки та особового складу до зони бойових дій.
Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі внаслідок "бавовни" було пошкоджено базу російських загарбників.
Про це повідомила Маріупольська міськрада. "За попередньою інформацією, внаслідок сьогоднішніх обстрілів, в окупованому місті було влучання в базування окупантів. Пошкоджено до 5 одиниць техніки. Також було пошкоджено ППО загарбників", - йдеться у повідомленні.