Росіяни можуть готуватись до відбиття наступу ЗСУ.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що російські окупаційні війська посилено зводять фортифікаційні споруди поблизу Маріуполя, українська розвідка за цим слідкує.

"Вони скрізь працюють системно над фортифікаціями і готуються до різноманітних сценаріїв дій Сил безпеки і оборони, це зрозуміло, і ми це відслідковуємо", - сказав Юсов в коментарі Укрінформу.

Відповідаючи на питання чи означає це підготовку ворога до відбиття наступу Сил оборони, речник зазначив: "До такого сценарію також".

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Ситуація біля окупованого Маріуполя

Партизани з "АТЕШ" повідомили, що вже вчинили другу диверсію на залізниці, що зв'язує Ростов-на-Дону та окупований Маріуполь.

На цей раз учасники руху спалили релейну шафу на залізниці біля населеного пункту Шахти, йдеться у повідомленні руху.

Як зазначили в "АТЕШ", залізнична магістраль використовується для транспортування військової техніки та особового складу до зони бойових дій.

Раніше у тимчасово окупованому Маріуполі внаслідок "бавовни" було пошкоджено базу російських загарбників.

Про це повідомила Маріупольська міськрада. "За попередньою інформацією, внаслідок сьогоднішніх обстрілів, в окупованому місті було влучання в базування окупантів. Пошкоджено до 5 одиниць техніки. Також було пошкоджено ППО загарбників", - йдеться у повідомленні.

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