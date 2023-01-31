Рятувальники припускають, що воно могло тікати від хижаків.

У понеділок, 30 січня, українські рятувальники допомогли пораненому дитинчаті оленя, яке впало на кригу.

Про це повідомляється на сторінці Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Київській області у соціальній мережі Facebook. Інцидент стався на озері у селі Бовкун. На допомогу тварині прибули працівники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Тараща.

Рятувальники припускають, що оленя могло тікати від лісових хижаків, знесилити та впасти на кризі посеред водойми. Вони витягли тварину на берег за допомогою мотузки, драбини-палиці та рятувального круга.

Потім рятувальники замотали оленя в ковдру та відвезли до ветеринарної клініки, де передали лікарям для надання допомоги.

Порятунок тварин в Україні

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