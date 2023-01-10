На Київщині чоловік, врятувавши собаку, сам провалився під кригу і втопився.
Про це повідомляється на сторінці поліції Київської області у соціальній мережі Facebook. "Днями до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що у селі Нижча Дубечня Пірнівської громади, односельчанин пішов гуляти із собаками, проте одна з тварин повернулися додому мокра без власника. На березі ставка було виявлено верхній одяг та другу собаку", - сказано в повідомленні.
На місце виїхали поліцейські та водолази, які виявили 51-річного місцевого жителя під кригою без ознак життя.
Поліцейські встановили, що чоловік зняв верхній одяг та пішов рятувати пса, який провалився. Потерпілий зміг витягнути тварину, але сам провалився під кригу, а самотужки вибратися вже не зміг.
Порятунок тварин
Як повідомляв УНІАН, у грудні в Дарницькому районі Києва спецпризначенці допомогли жінці, яка разом з собакою провалилася під лід.
Також рятувальники допомогли евакуювати з Покровська Донецької області єнота.
В Офісі президента України відзначали, як важливо допомагати тваринам взимку. Українців закликали пускати безхатніх собак та котів в під‘їзди, центри незламності чи додому під час морозів.