Друга собака на куртці чоловіка чекала його на березі.

На Київщині чоловік, врятувавши собаку, сам провалився під кригу і втопився.

Про це повідомляється на сторінці поліції Київської області у соціальній мережі Facebook. "Днями до поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що у селі Нижча Дубечня Пірнівської громади, односельчанин пішов гуляти із собаками, проте одна з тварин повернулися додому мокра без власника. На березі ставка було виявлено верхній одяг та другу собаку", - сказано в повідомленні.

На місце виїхали поліцейські та водолази, які виявили 51-річного місцевого жителя під кригою без ознак життя.

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Поліцейські встановили, що чоловік зняв верхній одяг та пішов рятувати пса, який провалився. Потерпілий зміг витягнути тварину, але сам провалився під кригу, а самотужки вибратися вже не зміг.

Порятунок тварин

Як повідомляв УНІАН, у грудні в Дарницькому районі Києва спецпризначенці допомогли жінці, яка разом з собакою провалилася під лід.

Також рятувальники допомогли евакуювати з Покровська Донецької області єнота.

В Офісі президента України відзначали, як важливо допомагати тваринам взимку. Українців закликали пускати безхатніх собак та котів в під‘їзди, центри незламності чи додому під час морозів.

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