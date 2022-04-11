Котик вже у безпеці в ветеринарній клініці.

Кілька днів тому соцмережі в усьому світі облетів моторошний знімок травмованого кота з Київщини.

Тоді волонтери повідомили, що у тварини обгоріли вушка та вуса, була пошкоджена лапка.

Втім, як з'ясувалася, тоді котика ніхто не забрав. Тож волонтери кинулися шукати його.

І ось 11 квітня стало відомо, що волонтери такі відшукали котика.

"Фото цього котика розлетілося Інтернетом, однак, як виявилося, котика НІХТО не забрав з вулиці. Ми та інші небайдужі люди доклали максимум зусиль, щоб відшукати свідків, які знали про останнє місцезнаходження котика. І ось – радісна звістка! Котика вдалося відшукати нашому другу – Володимиру Крижановському. Він неодноразово підтримував наші операції з порятунку пухнастих! Дякуємо pethouse.ua", – написали волонтери "ЗооПатруль" на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що котик вже у безпеці в ветеринарній клініці, й тепер він має шанс на щасливе котяче життя.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Харкові з-під завалів багатоповерхівки врятували кота, який пробув там півмісяця.

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