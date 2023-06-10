В області підтоплено 31 населений пункт, евакуйовано більше 900 місцевих.

У Миколаївській області вода почала відступати. За останніми даними, рівень підтоплення знизився за добу на 36 см.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі національного телемарафону, інформуючи про наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС.

"Населених пунктів в області підтоплено 31… Але за вчора вода почала відступати, від максимального рівня знизилася на 36 см. Тобто це по всій області і небезпечній ділянці – 36 см. Тому впевнені вже, що вода буде відступати і наслідки будуть зменшуватися", - сказав Кім.

За його інформацією, в області в межах територіальних громад було евакуйовано 934 особи, одна людина загинула.

"Будинки в громадах підтоплені, але у нас не було такого, що будинки пливуть. Тому все відбудуємо – городи, домівки. Десь 570 домів у нас підтоплено", - уточнив він.

Евакуйовані люди, як зазначив Кім, не захотіли їхать з області, переважно розмістились у друзів, родичів в межах територіальної громади. Що стосується, евакуйованих з Херсона, то вони розміщені в Миколаєві, частково в Одесі.

Своєю чергою у ДСНС України повідомили, що внаслідок руйнування Каховської ГЕС та підняття рівня води в руслі р. Дніпро, сталося підняття рівня Бузького лиману, р. Південний Буг, р. Інгул, р. Інгулець та р. Висунь, внаслідок чого частково підтоплено 31 населений пункт (підтоплено 540 будівель, 856 городів, 549 господарств). Повністю відрізані під'їзди до с. Афанасівка Снігурівської ТГ, де проживає 379 мешканців.

Знищення Каховської ГЕС

Як повідомляв УНІАН, вночі 6 червня російські окупати підірвали греблю Каховської ГЕС. Через це були затоплені значні території Херсонської області, а також Миколаївської. 8 червня Кім інформував, що в області підтоплено 274 домогосподарства, евакуйовано 467 людей. Рятувальники за допомогою моторних човнів допомагають місцевому населенню, евакуюють людей та тварин. Він розповів, що є одна жертва.

Тоді голова ОВА зазначив, що вже уповільнюється темп води, але "в нас ще тримається трохи додача води, тому що є течія Інгульця та Південного Бугу".

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