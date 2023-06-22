Місто залишилося без водопровідної води.

Жителі Нікополя залишилися без водопровідної води в результаті російського теракту на дамбі Каховської ГЕС. Люди скаржаться на проблеми з поливом городів.

Журналіст УНІАН побував у Нікополі, де поспілкувався з місцевими жителями і на власні очі побачив, що залишилося від водосховища, яке "поїло" населені пункти. На знятих кадрах видно, що від колишнього "моря" залишилися лише калюжі, що ледь нагадують про водосховище.

При цьому місцеві жителі повідомили, що Нікополь залишився без водопровідної води, але "буває, що невеликий натиск пробивається і можна встигнути трохи набрати". У місті працюють пункти видачі води, але з городами проблема не вирішилася, тому що зі шланга неможливо полити рослини.

"Спочатку ліхтарі купували, а тепер баки з кранами, щоб хоч руки можна було помити", - скаржаться жителі міста.

Підрив Каховської ГЕС - останні новини

У ніч на 6 червня 2023 року армія РФ підірвала дамбу Каховської ГЕС, що призвело до затоплення населених пунктів Херсонської області та екологічної катасрофи в Чорному морі.

Станом на 21 червня 2023 року, підтопленими залишалися 24 населених пункти України, з них 17-на тимчасово окупованих Росією територіях. При цьому зниклими безвісти вважаються 109 осіб, але це не остаточна кількість.

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