Він отримав контузію.

Ведмідь з України, переживший війну та російську окупацію, прибув до притулку "Five Sisters Zoo" у Шотландії. Про це повідомляється у Instagram зоопарку.

"Минулого року ми поділилися несамовитою історією азійського чорного ведмедя, який був врятований з покинутого зоопарку в Україні після того, як він був зруйнований війною. Ми неймовірно раді повідомити, що сьогодні вранці Ямпіль прибув до нас у зоопарк", - йдеться у повідомленні.

До цього Ямпіль жив у притулку для тварин "Natuurhulpcentrum" в Бельгії. Вони опублікували в Instagram відео його "мандрівки" до нового дому.

Що відомо про ведмедя:

Як пише Reuters, у 2022 році 12-річну тварину знайшли в покинутому зоопарку села Ямпіль Донецької області. Він був одним з небагатьох з 200 тварин, яким вдалося вижити.

"Коли волонтери знайшли Ямпіля, біля його клітки нещодавно розірвався снаряд, і він був контужений. Він був у жахливому стані; ще п'ять днів - і його б не змогли врятувати. У нас є найкраща команда, яка подбає про нього і допоможе зробити цей перехід максимально мирним і спокійним для нього", - розповів власник зоопарку "Five Sisters Zoo" Брайан Керран.

Зазначається, що ведмідь житиме у тимчасовому вольєрі, поки зоопарк збиратиме кошти на постійний вольєр для нього.

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