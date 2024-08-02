Серед хижаків заповідника найбільш виразний саме борсук.

Співробітник нацпарку "Тузлівські лимани", доктор біологічних наук Іван Русєв розповідав, як на одному зі скіфських курганів Української Бессарабії поруч живуть "дружно" сім'ями борсуки й лисиці – зараз один з молодих борсуків відважився підійти до інспекторського будинку, де попався в об’єктив фотопастки. Науковець оприлюднив фото та зазначає: чим вночі займаються хижаки, відомо не завжди, але нещодавно з’ясувалося, що деякі звірки ходять у "гості" до співробітників парку.

"Один з молодих борсуків нещодавно завітав на Кордон парку "Тузлівська Амазонія" прямо до інспекторського будинку. Неподалік стояла фотопастка, яка вдень фіксує багато птахів, які харчуються на мілководдях", - розповів вчений.

За його словами, звіру стало цікаво, він став заглядати прямо в об'єктив та "попався".

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Як розповів вчений, в НПП "Тузлівські лимани" мешкає багато видів ссавців. І серед хижаків найбільш виразний саме борсук. Він не любить світлу пору доби, хоча біля нори молоді активні тварини "тусять" в будь-який час доби.

"І з сутінками починає виходить з нори й майже всю ніч мандрує маршрутами парку. Він є й найбільшим представником кунячих фауни Тузлівських лиманів. Зовні дуже відрізняється від своїх витончених гнучких родичів. Ноги короткі й кривуваті, з довгими пазурами, пристосованими для риття ґрунту", - розповідає науковець.

Він додає, що борсук - всеїдний звір, що віддає перевагу тваринній їжі (молюски, комахи, дрібні хребетні). Живучі на лиманах, смакує іноді рибою. Рослинну частину його раціону становлять стебла, корінь, ягоди й гриби. Вид включений в III додаток Бернської конвенції.

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Нагадаємо, на одному зі скіфських курганів української Бессарабії, поруч живуть "дружно сім'ями" борсуки й лисиці. Малечі навіть "ходять в гості" до вхідних нір сусіда. Вночі дорослі тварини обходять великі території, де шукають їжу для дитинчат. Зараз, у літню пору року, їм це зробити дуже легко – є багато мишоподібних гризунів, викинутої лиманами снулої риби та вони можуть знайти ще багато іншої природної їжі.

Діти хижих тварин дуже грайливі, але коли з'являються шуми війни, миттєво ховаються в природне сховище - в нори.

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