Згоріли десятки кладок фазанів, дроздів та тисячі равликів.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) сталася масштабна пожежа через жінку, яка після готування шашликів викинула використане вугілля на рослинність.

Як розповів доктор біологічних наук, співробітник нацпарку Іван Русєв, пожежа сталася біля села Лебедівка наприкінці минулого тижня під час сорокаградусної спеки.

За його даними, займання сталося через те, що якась жінка готувала шашлики та викинула вугілля на рослинність.

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"Вогонь розповсюджувався швидко. Горіло все на шляху. Пожежники їхали довго. В одній з машин не було достатньо води, інша – не поїхала в ліс через страх рятувальників пошкодити авто. У селі Лебедівка чомусь немає води в протипожежних резервуарах. Згодом викликали додаткові пожежні машини. Їх вже було п'ять. Гасити вогонь також допомагали місцеві жителі", - розповів Русєв.

Він зазначив, що пожежа охопила майже 17 гектарів. Природі завдані неймовірні збитки, наразі триває процес підрахунку.

"Вже на перший погляд можна сказати, що для тварин це був жах. Згоріли десятки кладок фазанів, кропив'янок, дроздів тощо. Особливо багато згорілих равликів – їх десятки тисяч, серед яких цепея австрійська, виноградний равлик", - йдеться у повідомленні.

Науковець пояснює, що харчуються молюски детритом (продуктом розпаду тканин, що утворюється внаслідок різних патологічних процесів), "злизуючи" його з рослин, каміння тощо.

"Дорослі равлики часто підіймаються на стовбури дерев, чагарників, стебла трав'янистих рослин. Зі сходом сонця вони поступово ховаються у підстилку, зариваючись до настання сутінків. Але сотні тисяч таких санітарів вже немає", - констатував Русєв та додав, що також через пожежу зруйновано багато мурашників.

Учений оприлюднив кілька фото, на яких зафіксовані наслідки пожежі. На одному з них – фазани, які народжувались у день пожежі – пташенята мертві, деякі застрягли у шкаралупі яєць.

Він нагадав, що у випадку спалювання сухої рослинності на ділянці, яка межує з нацпарком "Тузлівські лимани", та перекидання вогню на його територію, власник або користувач ділянки буде притягнутий до відповідальності. Зокрема, за ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення для фізичних осіб передбачається штраф у розмірі від 3060 до 6120 грн, для посадових осіб – від 15300 до 21420 грн. Згідно зі статтею 245 Кримінального кодексу України "Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу", передбачаються штрафи від 91 800 до 153 000 грн, або обмеження волі на строк від 2 до 5 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Також правоохоронці можуть застосувати статтю 252 ККУ - "Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду", яка передбачає штраф до 51000 гривень або позбавлення волі до 12 років (у певних випадках).

"Спалювання сухої рослинності у воєнний час прирівнюється до диверсійної роботи (ст. 113 Кримінального кодексу України "Диверсія") і карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна", - додав співробітник нацпарку.

Пожежа у Нижньодністровському нацпарку та її наслідки

10 липня в Одеській області сталося займання сухої трави на території, суміжній з Нижньодністровським національним природним парком, біля села Надлиманське Маяківської громади. Через вітер вогонь перекинувся на територію парку в районі екосистеми "Шепіт заплав".

За інформацією адміністрації парку, площа вигорілої ділянки склала близько 400 гектарів. За попередніми даними, збитки, завдані природним комплексам та об’єктам парку, становлять майже 7,5 млн гривень.

Зокрема, внаслідок пожежі природних екосистем сотні лелек, фазанів та косулі залишилися без своїх домівок та корму.

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