Спостереження ведуться з 1950 року.

Спостерігачі вперше зафіксували в одній з найвищих точок льодовикового щита Гренландії дощ. Втретє за 10 років температура піднялася вище нуля.

Про це пише CNN.

Спостереження за погодою тут почалися в 1950 році. Біля наукової станції Самміт Кемп, яка знаходиться приблизно в 3000 м над рівнем моря, температура піднялася вище нуля. Така ситуація спостерігається тут вже втретє, але дощ зафіксували вперше.

У Національному центрі даних по снігу і льоду Університету Колорадо зазначили, що 14 серпня випало близько 7 мільярдів тонн води у вигляді дощу. За 15 серпня льодовик втратив в 7 разів більше льоду, ніж в середньому за добу в порівнянні з багаторічними спостереженнями в цю пору року.

Читайте такожПроблеми зі зміною клімату загрожують центральній УкраїніНа думку вчених, ситуація, що склалася, підтверджує швидке потепління в Гренландії.

"Те, що відбувається, – це не просто тепле десятиліття або два в умовах мінливого клімату. Це безпрецедентно", - підкреслив співробітник Університету Колорадо Тед Скамбос.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Україні через зміну клімату вже через 50 років можуть з'явитися нові звірі і рослини, при цьому звичні нам - пропадуть, а деякі регіони перетворяться на пустелі.

Автор: Анастасія Горбачова