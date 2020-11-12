Рештки гігантського древнього озера знайшли під кригою у Гренландії. Вчені припускають, що водоймі може бути як сотні тисяч років, так і мільйони.
Про це пише Science alert.
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Торік дослідники відкрили понад 50 озер під льодовим щитом Гренландії. Проте нова знахідка – іншого походження: давно висохлий басейн давнього озера тепер наповнений осадом – рихла порода товщиною до 1,2 км та 1,8 км льодового покриття. Коли озеро було наповнене водою, острів ще не зледенів.
Водойма підживлювалася 18 давніми річками та вміщувала близько 580 кубометрів км води.
Нині вчені зайнялися аналізом ґрунту на дні басейну, бо вважають його «важливим сховищем інформації щодо ландшафту». Експерти, імовірно, зможуть також дізнатися, коли крига скувала Гренландію.
Озеро знайшли завдяки аерозйомці NASA полярних регіонів світу.
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