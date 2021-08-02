Вже за 50 років Україну буде не впізнати: деякі регіони можуть перетворитися на пустелю, з'являться нові тварини, а звичні нам - зникнуть.

В Україні через зміну клімату вже через 50 років можуть з'явитися нові звірі та рослини, при цьому звичні нам - пропадуть, а деякі регіони перетворяться на пустелі.

Про це йдеться у матеріалі BBC News Україна "Іспанія чи Австралія. Як зміниться клімат України через 50 років".

Зокрема, відзначається, що за найбільш імовірного сценарію, у найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме все більш сухим.

За прогнозами експертів, високотемпературні, сухі повітряні маси будуть надходити з колишніх степів Прикаспію, які перетворюються на пустелі й напівпустелі. Поступове опустелювання повзтиме з південного сходу України на північний захід. Воно принесе спекотне, а головне сухе літо.

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"Спочатку злива, а потім суш. В таких умовах починаються посухи, адже навіть коли випадають дощі, сухі ґрунти не можуть їх прийняти. Такі ґрунти, як скло, вода по них лише стікає", - пояснила кліматолог Світлана Бойченко. "Для нормального живлення треба, щоб довго йшов затяжний, спокійний дощ. Ми про такі періоди вже забуваємо", - додала вона.

Як повідомляється, ще один побічний ефект сухої землі й рясних злив - регулярні повені й підтоплення.

"Через спеку в атмосферу потрапляє більше вологи, хмари стають більш потужними, опади більш інтенсивними", - розказала кліматолог Віра Балабух.

Зими загалом також стануть дещо теплішими, але через атмосферне розбалансування в Україну періодично надходитимуть аномальні похолодання з Арктики з сильним снігом і морозами.

"Такі температурні гойдалки будуть характерні для наступних періодів", - впевнена Бойченко.

Натомість практично зникнуть зими зі стабільним довготривалим сніговим покровом. І це також стане проблемою, адже не вистачатиме води у річках. Завдяки сніговому покрову також перегнивала суха трава, яка залишалась з осені. Без снігу бур'ян залишається сухим, а з приходом тепла він стає чудовим провідником для масштабних лісових пожеж.

За словами заступниці міністра захисту довкілля та природних ресурсів з питань європейської інтеграції Ірини Ставчук, клімат ставатиме все більш непередбачуваним, буде все більше аномальних явищ.

"Йдеться про тривалі теплові хвилі, пожежі, посухи, торнадо, буревії, спочатку відсутність опадів, а потім в одному регіоні за кілька годин випадає двомісячна норма. Збільшення таких екстремальних погодних явищ буде руйнівним", - пояснює вона.

За словами експертів влітку клімат України буде все більше нагадувати середземноморські країни: це може бути більш волога Італія чи Греція або більш посушлива Іспанія чи навіть Ізраїль.

Експерти прогнозують, що різноманітні види флори та фауни поступово мігруватимуть, так само як і повітряні маси - з південного сходу на північний захід.

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За словами зоолога Павла Голдіна, останнє місце, де будуть затримуватися елементи фауни, звичні для України, - Волинь та Карпати.

"Ми набуваємо різноманіття степове, напівпустельне, але одночасно втрачаємо типове лісове", - пояснює експерт.

Під загрозою зникнення, наприклад, тетеруки в Карпатах та лосі.

"Є дослідження, які кажуть, що до 2050-го року лось зникне з території України, піде на північ, - каже зоолог. - Лося не буде". "Щодо морської фауни - до нас заходить все більше і більше середземноморських видів, а з ними чужорідні тропічні види", - каже Гольдін.

Лише за останні 40 років до України прийшли багато нових, небачених досі видів. Зоолог згадує кільчасту горлицю, яка мігрувала з Ірану, рожевих фламінго, які у 2017 році вперше гніздувалися на озері Сиваш, та рожевих і кучерявих пеліканів, які ще у 80-х вважалися неабиякою рідкістю.

Один з найекзотичніших видів, які мігрували в Україну, - шакал. Він прийшов на Донеччину в 90-х, а зараз поширився всією степовою зоною України.

Як повідомляється, в перспективі фауну України можуть поповнити гадюкові змії, на кшталт гюрзи, сухопутні черепахи, багато видів комах та птахів. Зі ссавців міг би прийти сайгак, а в Чорному морі, майже напевне, оселяться риби з Червоного моря та Атлантики.

"Якщо потеплішає на 3-4 градуси, південні регіони України можуть стати пустелями", - резюмувала Світлана Бойченко.

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Автор: Катерина Лиманська