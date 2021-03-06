Згідно з дослідженням Програми ООН з довкілля, кожен житель України викидає за рік по 70 кг продовольства.

Жителі Землі викидають третину всього виробленого продовольства.

Про це повідомляється в новому звіті Програми Організації Об'єднаних Націй з довкілля (ЮНЕП), інформує Центр новин ООН.

Згідно з дослідженням, понад 930 млн тонн продовольства, проданого в 2019 році, виявилося не на столах споживачів, а в сміттєвих ящиках.

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Загалом, за даними експертів ЮНЕП, втрати становлять близько 17% всього виробленого продовольства. Ще якась кількість продуктів харчування не доходить до прилавка: залишається гнити на полі або псується при транспортуванні. Виходить, що жителі планети викидають третину всього виробленого продовольства.

Автори опублікованої доповіді провели всебічний аналіз проблеми та розробили рекомендації, пов'язані з підрахунком втрат продовольства.

«Якщо ми дійсно хочемо впоратися зі зміною клімату, врятувати біорізноманіття та вирішити проблему забруднення повітря, приватний сектор, уряди і пересічні громадяни мають взяти участь в роботі зі скорочення втрат продовольства», - заявив виконавчий директор ЮНЕП Інгер Андерсен.

За даними експертів ЮНЕП, кожен житель України, Словаччини та Румунії викидає за рік по 70 кг продовольства. Найменш ощадливі в регіоні угорці - там на кожного жителя припадає по 90 кг продовольчих втрат на рік. У Вірменії і Азербайджані - це вже інший регіон в класифікації ЮНЕП - цей показник ще вище: 93 кг на рік на людину.

Прийнято вважати, що продукти харчування викидають у багатих країнах, однак, як з'ясувалося, ця проблема поширена всюди, хоча з найбідніших країн світу складніше отримати достовірну інформацію. Загалом, за даними дослідження, жителі планети викидають до 11% продовольства, що купується, ресторани - 5%, а торговельні мережі - 2%.

В результаті страждає довкілля - до 10% емісій парникових газів пов'язують саме з продовольчими втратами.

У 2019 році, ще до пандемії, 690 млн осіб страждали від нестачі продовольства, а 3 млрд жителів планети не могли дозволити собі здорове харчування. Пандемія істотно погіршила ці показники.

Автори дослідження настійно закликають всіх людей у світі не викидати продукти харчування. Вони також рекомендують включити боротьбу з продовольчими втратами в національні плани з протидії зміні клімату. Це питання буде обговорюватися на Саміті продовольчих систем, який генеральний секретар ООН планує скликати в цьому році.

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Автор: Вікторія Токарєва