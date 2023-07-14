Нові тарифні умови діятимуть з 15 липня 2023 року.

Молдова погодила надання знижки у розмірі 27% до існуючих тарифів на транзитні перевезення української агропродукції залізницею через їхню територію у напрямку портів Рені, Джурджулешти та Галац.

Як повідомляють у Міністерстві аграрної політики та продовольства, про це домовились під час онлайн-зустрічі український міністр агрополітики Микола Сольський, міністр сільського господарства та харчової промисловості Республіки Молдова Володимир Боля та очільник залізниці Республіки Молдова. На зустрічі також були присутні представники української залізниці.

Зазначається, що нові тарифні умови діятимуть з 15 липня 2023 року. У відомстві повідомили, що нові тарифні умови на транзитні вантажі розраховуватимуться як знижка до базових тарифів за умови дотримання обсягів перевезень всіма експедиторськими організаціями.

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Для перерахунку тарифу необхідне дотримання однієї з двох умов: виконання встановленого обсягу вантажних перевезень за місяць або середньомісячний обсяг перевезених вантажів за останні три місяці повинен бути більше або дорівнювати встановленому обсягу вантажних перевезень за місяць.

Ситуація з українським агроекспортом

Торік експорт української агропродукції з дунайських портів у порівнянні з 2021 роком зріс у 40 разів - майже до 7 млн тонн. В квітні цього року "Укрзалізниця" відкрила найкоротший маршрут до порту Рені через Молдову, що дало змогу збільшити обсяги експортних і транзитних перевезень.

Росія заявила, що не має наміру продовжувати зернову угоду після 17 липня. Тому Україна розглядає можливість організації експорту без участі росіян в "угоді". Зокрема, це полягає в розвитку експорту через Дунайські порти України в кооперації з Молдовою та Румунією.

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