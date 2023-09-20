Серед умов - продовження заборони на імпорт українського соняшника та недопуск української продукції обсягом понад 10% власного виробництва.

Болгарські фермери погодилися на умови, запропоновані урядом у зв’язку з їхніми протестами проти ввезення українського зерна, та згортають протести, повідомляє видання БГНЕС.

Серед пунктів меморандуму, які наводять у ЗМІ – продовження заборони на імпорт українського соняшника до того часу, коли в країні вичерпається запас цієї продукції з врожаю 2022-2023 років та переговори з Брюсселем про недопуск української продукції обсягом понад 10% від власного виробництва.

Також йдеться про державну допомогу фермерам для подолання негативних економічних наслідків через війну Росії в Україні.

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Протести у Болгарії через українське зерно

Раніше у Болгарії сільгоспвиробники та переробники вивели важку техніку на транспортні розв'язки на знак протесту проти рішення парламенту не подовжувати заборону на імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику після 15 вересня.

Сьогодні прем'єр-міністр Болгарії Микола Денков заявив, що Болгарія має намір найближчим часом припинити імпорт насіння соняшнику з України.

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