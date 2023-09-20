Прем'єр-міністр Болгарії Микола Денков заявив, що імпорт насіння українського соняшнику продовжиться, як тільки його квота буде узгоджена з Києвом.

Болгарія має намір найближчим часом припинити імпорт насіння соняшнику з України.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Болгарії Микола Денков, зазначивши, що рішення було ухвалене після багатогодинних переговорів з протестуючими проти імпорту української агропродукції фермерами, повідомляє БНР.

За словами прем'єра, імпорт насіння українського соняшнику продовжиться, як тільки його квота буде узгоджена з Києвом.

Відео дня

"Я буду мати розмову з прем'єр-міністром України, в якій поясню, що в ході сьогоднішніх дискусій ми обговорили, що буде певна квота для Болгарії, і ця квота буде дозволена для імпорту в Болгарію тільки після того, як ми уточнимо, наскільки вона велика і про що йдеться. У найближчій перспективі ми не дозволимо імпорт насіння соняшнику з України", – підкреслив Денков.

Він також запевнив, що поки не було виявлено жодних порушень вимог щодо якості сільськогосподарської продукції, що імпортується з України.

Ситуація з агроімпортом з України

Європейська комісія 15 вересня 2023 року скасувала обмеження на ввезення зерна в ці країни, проте Словаччина, Польща та Угорщина в односторонньому порядку ввели заборону на імпорт українських сільськогосподарських товарів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що якщо Польща та Угорщина не скасують односторонню заборону на імпорт української агропродукції, то наша країна у відповідь заборонить імпорт певних категорій товарів з цих двох країн.

18 вересня 2023 року фермери в Болгарії заблокували дороги через відновлення українського агроімпорту.

20 вересня 2023 року стало відомо про те, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відреагував на можливе ембарго для польських товарів, заявивши, що Польща готова розширити перелік українських товарів, заборонених до імпорту.

Вас також можуть зацікавити новини: