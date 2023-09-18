Агроспільнота вимагає подовжити заборону на імпорт низки української агропродукції.

У Болгарії сільгоспвиробники та переробники вивели важку техніку на транспортні розв'язки на знак протесту проти рішення парламенту не подовжувати заборону на імпорт з України пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику після 15 вересня.

Як пише Forbes Bulgaria, участники протесту наполягають на тому, що їм до 30 вересня мають виплатити повну суму відшкодування збільшених витрат на виробництво внаслідок війни в Україні та скасування ліміту допомоги, а також негайно виплатити державну допомогу для компенсації фермерам, які мають повністю необроблену землю.

Також серед вимог є "подовження заборони на ввезення з України соняшнику, пшениці, кукурудзи та ріпаку та введення заборони на ввезення нерафінованої олії, свіжих та заморожених овочів та фруктів, молока та молочних продуктів, м’яса та м’ясопродуктів, живих тварин, меду та продуктів бджільництва з України, а також посилення контролю за походженням, якістю та безпекою імпортованої в країну сільськогосподарської продукції".

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Разом з тим серед вимог – надання необхідних коштів для переоформлення існуючих та надання нових державних дотацій. Зокрема, включаючи виплати для виробників винограду, картоплі, малини, тепличної продукції та тютюну, а також для виробників меду та тваринницької продукції.

Як зазначив прем’єр-міністр болгарського уряду Микола Дєнков, протест фермерів наразі проходить з вимогами, які вирішені, або з тими, які не можуть бути вирішені, тому що встановлюються терміни, які неможливо виконати.

"Ми ведемо розмову з виробниками зерна, і рішення про зняття заборони на зерно не можуть приймати тільки виробники", – сказав він.

Заборона на імпорт українського зерна

До 15 вересня 2023 року Україні було заборонено експортувати кукурудзу, пшеницю, насіння ріпаку та соняшнику до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

14 вересня Болгарія оголосила, що знімає заборону на імпорт зерна з України після 15 вересня.

15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на ввезення зерна з України до Польщі, Болгарії, Румунії, Угорщини та Словаччини.

Проте Словаччина, Польща та Угорщина заявили, що продовжать обмеження на імпорт українського зерна. Натомість Україна повідомила, що буде оскаржувати це рішення.

З огляду на це, ЄС закликав ці три країни конструктивно ставитися до українського зерна.

18 вересня 2023 року стало відомо про те, що Україна подасть до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через заборону на зерно. Торговий представник України Тарас Качка заявив, що Київ має намір вжити заходів у відповідь щодо польського експорту фруктів та овочів.

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