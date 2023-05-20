Країни Європи також перебувають у пошуку нових ринків для закупівлі цибулі, що призвело до подорожчання цього овоча.

В Україні ціни на цибулю продовжуватимуть зростати до осені через дефіцит цього популярного овоча.

Про це повідомив експерт із аграрних питань Михайло Апостол. За його словами, також на ціну цибулі в Україні вплинула погода, особливо в осінній період.

"В Україні використано майже всі запаси цибулі і зараз триває пошук для закупівель на зовнішніх ринках", - зазначив Апостол.

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Він повідомив, що країни Європи також перебувають у пошуку нових ринків для закупівлі цибулі, що призвело до подорожчання цього овоча.

"Україна - не єдиний покупець цього овочу, оскільки в Європі через посуху цибуля теж не вродила. Європа, яка постачала цибулю з Польщі та Нідерландів, зараз теж у пошуках цибулі, тому на зовнішніх ринках закупівельна ціна на неї досить висока", - сказав експерт.

Окрім цього, на вартість цибулі в Україні вплинула й окупація Росією південних регіонів, адже 35% цього овоча надходило з Херсонщини.

"Можливо, восени буде незначне зниження цін, коли появляться власні овочі, вирощені у відкритому ґрунті", - спрогнозував Апостол.

Ціни на цибулю - що відомо

Як повідомляв УНІАН, ціна на ріпчасту цибулю протягом минулого тижня на оптових ринках України зросла в середньому на 10%, її відвантажують по 43-49 грн/кг. А в середині квітня українські фермери готові були відвантажувати ріпчасту цибулю не дешевше 38-45 грн/кг.

Наразі ціни на цибулю в господарствах України вже в середньому в 3,7 раза вищі, ніж в аналогічний період минулого року. Учасники ринку не виключають, що тенденція до подорожчання цієї продукції збережеться й надалі.

Загалом, у квітні ціни на харчові продукти й безалкогольні напої зросли на 0,4% порівняно з березнем. Найбільше (на 7,4%) подорожчала свинина. На 1,8-0,3% зросли ціни на яловичину, м'ясо птиці, кисломолочну продукцію, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, хліб, овочі.

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