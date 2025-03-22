Більшість виробників мають намір знову підвищити ціни на цей коренеплід вже з наступного тижня.

В Україні стрімко дорожчають столові буряки – ціни на цей овоч вже значно вищі, ніж торік. Фермери повідомляють про скорочення якісних запасів, тоді як попит з боку оптових компаній та роздрібних мереж на продукцію лише зростає, зазначають аналітики EastFruit.

"Більшість українських виробників нині не погоджується на реалізацію столових буряків дешевше за 17-22 грн/кг ($0,22-0,33/кг), що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше", - йдеться в повідомленні.

Причиною такого різкого подорожчання став дефіцит столових буряків на ринку. Знайти достатні обсяги цього коренеплоду високої якості зараз для гуртових компаній стало дуже непростим завданням. У результаті попит на цю продукцію сьогодні переважає над пропозицією, що дозволяє виробникам встановлювати вищі ціни на столові буряки.

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Аналітики також додали, на сьогоднішній день буряки в Україні вже коштують у середньому на 51% дорожче, ніж роком раніше. При цьому більшість виробників мають намір знову підвищити ціни на ці коренеплоди вже з наступного тижня.

Ціни на овочі в Україні – останні новини

Як повідомляв УНІАН, в Україні спостерігається стрімке зростання цін на огірки. Так, огірки з місцевих тепличних комбінатів надходять у продаж за ціною 95-140 грн/кг ($2,29-3,37/кг) в залежності від якості продукції та обсягу партій. В середньому це на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

При цьому на українському ринку спостерігалося помітне зниження цін на моркву. На цьому тижні українські фермери пропонували до продажу овоч приблизно на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

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