Ціни на моркву в Україні летять вниз: скільки зараз коштує кілограм овоча

Морква зараз у середньому втричі дорожча, ніж рік тому

На українському ринку має місце доволі помітне зниження цін на моркву. Такі дані наводить спеціалізований портал EastFruit.

Цього тижня українські фермери пропонують до продажу популярний овоч в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Зараз продукцію відвантажують по ціні 25-32 грн/кг ($0,60-0,77/кг).

Головною причиною цього фахівці вважають збільшення на ринку пропозиції "‎некондиційної"‎ моркви.

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Доволі тепла зима призвела до того, що якість продукції в холодильниках дрібних господарств стрімко погіршується. Це змушує фермерів почати більш активний розпродаж наявних запасів.

При цьому власники якісної моркви, які не стикаються із труднощами зі зберіганням, вирішили призупинити продаж своєї продукції.

Експерти зазначають, що незважаючи на певне здешевлення овочу, морква в Україні все одно в середньому в три рази дорожча, ніж рік тому.

Якщо казати про прогнози на майбутнє, то спеціалісти не включають зниження цін. Це пов'язують з відносно невисокою торговельною активністю в цьому сегменті ринку.

Ціни на моркву в супермаркетах України

В Auchan овочі продають по 43,70 грн/кг.

При цьому в АТБ морква коштує 35,89 грн/кг.

У Сільпо ціни стартують від 39,50 грн/кг.

Ціни на овочі в Україні - останні новини

В середині березня УНІАН повідомив, що в Україні стрімко зростають ціни на томати. За словами фахівців, така динаміка була викликана зниженням пропозиції турецьких овочів на вітчизняному ринку, тоді як попит на томати перебував на високому рівні.

Також в середині місяця спеціалісти зафіксували зростання цін на тепличні огірки. Подорожчання цієї продукції пояснювали підвищеним попитом на тлі відносно обмеженої пропозиції.

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