Місцеві виробники тепличних овочів підвищують ціни на огірки вже другий тиждень поспіль.

В Україні стрімко зростають ціни на огірки, що зумовлено кількома основними факторами. Про це пише портал EastFruit.

Зараз огірки з місцевих тепличних комбінатів надходять у продаж за ціною 95-140 грн/кг ($2,29-3,37/кг) в залежності від якості продукції та обсягу партій. В середньому це на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Фахівці пов’язують таку динаміку із доволі високим попитом на огірки. У той же час, постачання імпортних овочів суттєво скоротилося, що дозволило українським тепличним комбінатам підвищити ціни.

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Аналітики зазначають, що покупці все частіше залишаються незадоволеними якістю імпортних огірків і віддають перевагу місцевій продукції.

Варто також додати, що незважаючи на зростання цін, огірки в Україні зараз коштують в середньому на 10% дешевше, ніж рік тому.

Ціни на овочі в Україні – динаміка

Нещодавно УНІАН повідомив про те, що на українському ринку можна бачити помітне зниження цін на моркву.

На цьому тижні українські фермери пропонували до продажу овоч приблизно на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Серед причин такої динаміки називають збільшення пропозиції "‎некондиційної"‎ продукції.

Нагадаємо також, що в середині березня в Україні почала стрімко зростати вартість томатів.

Ціни на тепличні томати формувалися на той момент в діапазоні 85-95 грн/кг ($2,05-2,29/кг). Однією з причин цього фахівці називали скорочення пропозиція турецьких овочів.

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