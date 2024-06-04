В Україні ціни на популярну ягоду летять донизу: скільки коштує

Зазначається, що можна очікувати подальшого зниження цін.

Ціни на полуницю в Україні продовжують знижуватися. Улюблена ягода українців дешевшає завдяки збільшенню пропозиції.

За даними аналітиків EastFruit, попит на полуницю залишається стриманим. При цьому в нинішньому сезоні великий відсоток некондиційної ягоди.

Якщо наприкінці минулого робочого тижня полуницю можна було продати по 60-100 грн/кг, то сьогодні ціни знизилися до 40-70 грн/кг, що в середньому на 31% дешевше.

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До того ж фермери готові знижувати ціну, бо бачать, що кількість продавців суниці постійно зростає, як і пропозиція на ринку.

При цьому, що ціна на полуницю в середньому на 20% вища, ніж на початку червня 2023 року, хоча не виключено, що з наступного тижня ціни можуть ще сильніше знизитися. Річ у тім, що ягоди все більше, але її якість не завжди влаштовує покупців.

Варто зазначити, що на ринку в роздріб полуницю продають по 80-85 гривень за кілограм, а ось у мережі "Сільпо" ягода продається приблизно по 129 гривень.

Ціни на полуницю в Україні - останні новини

24 травня повідомлялося про подорожчання суниці. Якісну садову суницю на ринку тоді пропонували до продажу по 65-100 грн/кг. Це в середньому на 27% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

При цьому керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович спрогнозувала, що ціни на суницю будуть далі знижуватися протягом червня, досягаючи свого мінімуму на початку сезону консервації.

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