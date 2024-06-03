Минулого року ціни на полуницю почали знижуватися вже у червні, і схожа ситуація очікується цьогоріч.

Цього року сезон української полуниці розпочався на кілька тижнів раніше через сприятливі погодні умови.

"Нині на гуртовому ринку "Шувар" полуниця коштує 60-65 грн за кг. Можна очікувати, що ціни будуть далі знижуватися протягом червня, досягаючи свого мінімуму на початку сезону консервації, що є сприятливим часом для закупівлі ягід для зимових запасів", - розповіла УНІАН керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" (м. Львів) Тетяна Попович.

За її словами, збір полуниці почався на три тижні раніше, ніж зазвичай – вже у третій декаді травня, що стало можливим завдяки аномально теплій весні.

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"Ціни на полуницю на початку сезону коливалися від 100 до 150 грн/кг. Упродовж сезону, особливо ближче до його піку, який припадає на другу половину червня, ціни знижуються через збільшення пропозиції на ринку", - пояснила експерт.

Попович також відмітила, що попри те, що цьогорічні весняні заморозки дещо пошкодили частину врожаю, очікується, що ціни будуть дуже близькими до минулорічних.

Крім того, вона зазначила, що сезон консервації зазвичай починається наприкінці червня та на початку липня, коли ціни на полуницю та інші сезонні ягоди досягають свого мінімуму.

"Минулого року ціни почали знижуватися вже у червні, і схожа ситуація очікується цьогоріч", - наголосила експерт.

Ціни на ягоди в Україні - останні новини

24 травня повідомлялося про подорожчання суниці. Якісну садову суницю на ринку тоді пропонували до продажу по 65-100 грн/кг. Це в середньому на 27% дорожче, ніж наприкінці попереднього робочого тижня.

Наприкінці травня стало відомо, що черешня коштувала від 100 до 140 грн/кг. При цьому на початку сезону - 20 травня - середня ціна становила 175 грн/кг.

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