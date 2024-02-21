В міністерства сільського господарства Польщі заявили, що чекають на результати зустрічі з українськими колегами.

У польському уряді заявили, що можуть ввести нові обмеження на імпорт української продукції, якщо не вдасться домовитись з українськими колегами. Про це повідомив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак в ефірі Polsat New.

"Польський уряд може запровадити додаткові обмеження" – зазначив чиновник.

За його словами, у середу, 21 лютого, мають пройти переговори міністра Чеслава Сєкерськиого з українським колегою Миколою Сольським.

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"Побачимо, як поводитимуться українці, яку політику будуть проводити щодо експорту до Польщі, чи захочуть вони домовитися", – сказав Колодзейчак.

Він заявив, що "м'яч на боці України", а форма протесту польських фермерів свідчить про масштаби невдоволення в польських селах, яке було спричинене поганою аграрною політикою протягом багатьох років.

"Це також акція, яка яскраво показує, що сьогодні робить Україна. Я це чітко кажу, я звернувся до президента Зеленського: зосередьтеся на своїй політиці, у вас теж є проблеми в країні" , – зазначив політик.

Протести на кордоні

У вівторок, 20 лютого, польські фермери посили блокаду на кордоні з Україною. Були випадки перекриття залізниці та розсипання зерна, яке везли до Німеччини. Ближче до вечора протестувальники послабили обмеження на кордоні.

У відповідь на дії поляків українські водії розпочали власну акцію протесту на кордоні. Польські вантажівки впускатимуть на територію України з тією затримкою, з якою поляки пропускають українські.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що блокування кордону з Україною не є політичним рішенням уряду, заборонити фермерам протестувати вони не можуть.

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