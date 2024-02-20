20 лютого польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні.

У вівторок увечері польські мітингувальники почали пропускати автобуси, легкові авто та невелику кількість вантажівок через деякі пункти пропуску. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Зазначається, що після 17:00 було відновлено рух легкових авто та автобусів через пункт пропуску "Хребене — Рава-Руська". Мітингувальники заявили, що готові кожну годину пропускати по 1 вантажівці в обох напрямках.

Крім того, протестувальники заявили про готовність пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску "Зосін — Устилуг". Кожні 30 хвилин планується пропускати по 5 легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по 1 вантажівці на в'їзд до Польщі й по 3 вантажівки на в’їзд в Україну. Автобуси в обох напрямках зможуть пересуватися у штатному режимі.

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Повідомляється також, що після 18.00 було розблокувано рух автобусів та легкових авто через "Долгобичув — Угринів". Страйкарі заявили, що готові пропускати кожну годину по 4 вантажівки на вʼїзд в Україну та по 1 вантажівці — на виїзд з України.

Ситуація на українсько-польському кордоні

Польські фермери запланували повну блокаду кордону з Україною. Минулого тижня польське об'єднання незалежних профспілок "Солідарність" анонсувало повну блокаду усіх пунктів пропуску на польсько-українському кордоні. Датою проведення акції обрали 20 лютого.

Сьогодні стало відомо, що ситуація на кордоні з Польщею загострюється. Так, польські страйкарі зокрема посилили блокаду поблизу пункту "Медика-Шегині". Мітингувальники перекрили залізницю, та розсипали збіжжя з вантажного вагону.

У відповідь на дії поляків українські перевізники розпочали акцію біля деяких пунктів пропуску.

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