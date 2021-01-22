Вина вітчизняного виробництва активно заміняються імпортними.

Україна встановила історичний рекорд з імпорту вина. Його було ввезено минулого року на 180 мільйонів доларів.

Читайте такожВ Україні підняли мінімальні ціни на ігристі винаПро це повідомляє ТСН.ua.

"Найбільше полюбилося українцям італійське вино, про що свідчать дані Державної митної служби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Україні продовжує зростати культура споживання вина, але при цьому спостерігається зниження виробництва та внутрішньої переробки.

"Враховуючи те, що від 1 січня цього року запроваджене нульове мито на імпорт вина з Європейського Союзу, яке буде діяти протягом 7 років, тому кардинальних змін годі й чекати", - підкреслює видання.

Основні країни-імпортери вина

Італія - 28,9 мільйона доларів;

Франція - 27,5 мільйона доларів;

Грузія - 24,6 мільйона доларів.

Що цьому передувало

За останні 10 років в Україні знизилися вдвічі обсяги виробництва вина.

Наразі вітчизняне вино виробляють близько сімдесяти п'яти компаній.

Площа українських виноградників становить 25 тисяч гектарів.

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Автор: УНІАН