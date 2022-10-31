Президент Туреччини назвав дії РФ "нерішучими".

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган, чия країна брала участь у підписанні "зернової угоди", що дозволила відновити експорт зерна з України, відреагував на зрив домовленостей Росією.

Про це пише "Анадолу".

Так, виступаючи на Всесвітньому турецькому медичному конгресі Ердоган наголосив на важливості зернового коридору і оцінив внесок Туреччини в зниження продовольчої кризи.

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"Як відомо, близько 1/3 світового виробництва пшениці припадає на Україну і Росію. ... Завдяки спільному механізму, створення якого ми забезпечили в Стамбулі, ми забезпечили відносне скорочення продовольчої кризи, запропонувавши 9,3 млн тонн української пшениці на службу світові", – заявив президент Туреччини.

Ердоган також заявив, що "Росія діє нерішуче". Він також запевнив, що незважаючи на це Туреччина "докладе зусиль, щоб служити людству".

Зернова угода-що варто знати

Як писав УНІАН, 22 липня в Стамбулі ООН Україна, Туреччина і ООН підписали ініціативу про безпечне транспортування зерна і продуктів харчування з українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і " Південний". Наприкінці жовтня в ООН заявили, що зерно з України врятувало від крайньої бідності 100 млн осіб.

29 жовтня, після того, у Севастопольській бухті у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи, в РФ заявили, що Росія виходить з зернової угоди.

Через дії РФ рух 218 суден, що беруть участь у "зерновій ініціативі", було заблоковано. 31 жовтня 12 судів змогли залишити порти України згідно з планом Туреччини та ООН.

Українська влада у відповідь заявила, що Росія прийняла рішення вийти із зернової угоди раніше і тільки шукала привід, щоб оголосити про це.

ЄС і НАТО закликали Росію до відновлення дії угоди, яка забезпечує експорт зерна з України. В Офісі президента наголошували, що Україна очікує на реакцію Туреччини і ООН.

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