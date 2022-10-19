Всього за 7,5 місяців повномасштабної війни український кордон перетнуло 23 млн тонн з/х продукції.

За півтора місяця осені Україна відвантажила 10,4 млн тонн зернових, зернобобових, олійних культур та продуктів їх переробки, що на 1 млн тонн більше, ніж за все літо.

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зокрема, за 16 днів жовтня з України вивезено 3,6 млн тонн зернових. А всього за 7,5 місяців повномасштабної війни український кордон перетнуло 23 млн тонн с/г продукції.

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"У цьому місяці вперше з початку війни пшениця отримала перевагу по постачаннях, а кукурудза, яка останні місяці лідирувала в експорті, зайняла другу позицію. Так, обсяг відвантаженої пшениці станом на 16 жовтня становить 1 149 млн тонн і це більше на 100 тис.тонн, ніж було в середині вересня. Кукурудзи поїхало 1 089 млн тонн, що на 300 тис.тонн менше за половину попереднього місяця. Всього з початку війни з України відправлено 4,6 млн тонн пшениці, кукурудзи – майже вдвічі більше", - йдеться в повідомленні.

За підрахунками відомства, загальна картина обсягу агропродукції, який фактично перетнув кордон України, у відсотках по першу половину жовтня, така: 30,7% займає кукурудза, 32,37% – пшениця, 9,61% – ріпак, 7,47% – соняшникова олія, 7,23% – шроти, 4,28% – насіння соняшнику, ячмінь – 4,64%, соєві боби – 3,33%, соєва олія – 0,38%.

Вивіз с/г продукції в розрізі її транспортування за перші два тижні жовтня такий: морськими та річковими портами відправлено 2,8 млн тонн, залізницею – 436 тис.тонн, автомобілем – 318 тис. тонн, поромом – 22,3 тис. тонн.

Війна в Україні та "зерновий коридор":

22 липня в Стамбулі (Туреччина) було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН і Туреччиною.

1 серпня з Одеси вийшло перше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством. Через кілька днів судна з агропродукцією вирушили з портів "Чорноморськ" і "Південний". Вони попрямували до країн Азії, Європи та Африки.

20 вересня Міністерство інфраструктури України повідомило, що з моменту виходу першого за період повномасштабної війни судна з українським продовольством "зерновим коридором" експортовано вже 4,1 млн тонн агропродукції.

21 вересня 2022 року держсекретар США Ентоні Блінкен закликав продовжити дію Угоди про транзит українського зерна через Чорне море, термін якого закінчується в середині листопада.

28 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує грунт, щоб спробувати зірвати домовленості про експорт агропродукції. Президент підкреслив, що Україна інформує партнерів з цього питання.

29 вересня в Мінагрополітики заявили, що не виключають закриття зернового коридору.

1 жовтня 2022 року в Мінінфраструктури розповіли про успіхи "зернового коридору".

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