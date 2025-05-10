Для далеких поїздок він вам зовсім не підійде, але у нього є свої плюси.

Запас ходу середнього електромобіля (EV) з плином часу зростає, оскільки виробники і постачальники акумуляторів покращують технології. Але, як і в будь-якому порівнянні, завжди знайдеться електромобіль із найменшим запасом ходу.

Причин для цього може бути кілька. Деякі моделі створюються як базові версії за доступною ціною - а отже, в них не встановлюють великі, потужні, але дорогі акумулятори. У інших машин просто занадто компактні габарити, щоб у них можна було розмістити батарею, що забезпечує пристойний пробіг, пише SlashGear.

Буває й так, що сама концепція автомобіля передбачає його використання виключно в місті. Такі "міські машини" не призначені для далеких поїздок, а тому обмежений пробіг у них вважається прийнятним. Часто всі ці причини перетинаються - особливо в нижньому ціновому сегменті ринку електромобілів.

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На 2025 рік титул електромобіля з найменшим запасом ходу отримує Fiat 500e.

Fiat 500e 2025 року - запас ходу 240 км

Fiat 500e 2025 року повністю відповідає поняттю "міський автомобіль". Він дуже компактний, чудово підходить для пересування містом і легко поміщається на тісних парковках.

На жаль, його невеликі розміри означають, що в нього встановлено батарею ємністю 37 кВт-год, що забезпечує за оцінкою EPA запас ходу всього 240 км. Якщо вам достатньо такого пробігу і підходить компонування салону "2+2", Fiat 500e з довжиною кузова всього 363 см цілком справляється зі своєю локальною задачею. Мініатюрний багажник пропонує всього близько 227 літрів корисного об'єму.

Крім того, Fiat 500e 2025 року вельми стильний. Стартова модель - спеціальна версія Armani Edition, створена у співпраці з модним брендом Armani. У ній присутні логотипи Armani на еко-шкіряних сидіннях, спеціальні 17-дюймові диски з логотипом, два унікальних кольори кузова (темно-зелений і керамічний сіро-бежевий), а також аудіосистема JBL із сімома динаміками і налаштуваннями віртуального звуку, підібраними Андреа Бочеллі.

За даними тестів Car and Driver, динаміка Fiat 500e 2025 року така: розгін від 0 до 96 км/год за 7,8 секунди, чверть милі - за 16,1 секунди зі швидкістю на виході 137 км/год. Утримання на колі діаметром 91,4 метра - 0,83 g. Базова версія Fiat 500e 2025 року подешевшала на 2000 доларів і тепер коштує $30 500 (MSRP), а версія 500e Armani Edition оцінюється в $37 495 (MSRP).

Варто також зазначити, що ще один автомобіль ділить із Fiat 500e статус електромобіля з найменшим запасом ходу - це Nissan Leaf S, один із найдешевших електрокарів на ринку, також із запасом ходу 240 км.

Інші цікаві новини про автомобілі

Раніше УНІАН повідомляв, що було названо 5 найкращих японських гібридних автомобілів з пробігом. Останнє місце посідає Toyota Camry Hybrid (з 2018 року - наш час).

Крім того, існує список із 10 моделей BMW, які не варто купувати. Хоча нові автомобілі BMW вважаються досить надійними, що старша модель і сама машина, то менше довіри до її технічного стану.

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