По ТЕС на Вінниччині випустили два дрони-камікадзе "Shahed-136".

Сьогодні зранку російські окупанти атакували теплоелектростанцію (ТЕС) у Вінницькій області, запустили два дрона-камікадзе. Травмованих немає.

Внаслідок влучання в Ладижинську ТЕС пошкоджено енергетичне обладнання станції, повідомляють на станції.

На об’єкті знаходиться критично необхідний персонал, решта працівників знаходяться в укриттях.

Відео дня

Як повідомили в ДТЕК, оцінка пошкоджень та відновлювальні роботи розпочнуться, коли дозволятиме ситуація.

"На місці працюють відповідні служби. Коли буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики проведуть оцінку пошкоджень та розпочнуть відновлення пошкодженого обладнання. Ми продовжуємо робити все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми в умовах масових терористичних атак росії", - йдеться у повідомленні.

Обстріл України і відключення світла

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня вранці Росія здійснила атаки на низку областей України. Вибухи чули у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Хмельницькій та Київській областях. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський провів нараду з питань відновлення зв’язку та енергопостачання, пошкоджених унаслідок російських ракетних обстрілів у понеділок вранці.

Учасники наради наголосили на важливості тимчасового зменшення споживання електроенергії в години пікового навантаження на мережі – з 17:00 до 22:00.

Українців закликали знизити навантаження на енергосистему та зменшити потребу в аварійних відключеннях, громадян просили у вказаний час не користуватися найбільш енерговитратними приладами, а саме: електрообігрівачами, бойлерами, електроплитами, мікрохвильовими печами, пральними та посудомийними машинами, електрочайниками, кавоварками, прасками тощо.

Іранські дрони в Україні

Останнім часом почастішали удари ворога іранськими дронами. Таким чином РФ економить ракети, запас яких у Путіна вичерпано для атак по критичній інфраструктурі взимку, вважає Юрій Ігнат.

За даними ЗСУ, підрозділи протиповітряної оборони знищують дрони-камікадзе іранського виробництва вдвічі частіше, ніж вони досягають мети.

Як повідомила Служба зв'язків з громадськістю Повітряного командування "Південь", в ніч на 11 жовтня ЗСУ збили вісім дронів-камікадзе, якими ворог атакував Одеську та Миколаївську області.

Сьогодні, 11 жовтня, в Київській, Хмельницькій, Миколаївській, Дніпропетровській та Одеській областях лунають вибухи, працює українська система протиповітряної оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: