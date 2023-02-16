Існують також численні юридичні обхідні шляхи граничної ціни і заборони ЄС на імпорт російських нафтопродуктів.

Більше половини експорту палива з Росії було обмежено на рівні 45 доларів за барель, що підкреслює потенційний тиск, з яким може зіткнутися нафтова промисловість РФ через останні санкції Великої сімки.

Про це пише Bloomberg. Видання зазначає, що чим нижчі граничні ціни, тим це більше тисне на Росію і на логістичний ланцюжок, який може постачати паливо.

"Покроковий огляд кожного виду палива, щодо яких були введені обмеження, показує, що близько 53% обсягу російського експорту можуть бути відправлені на європейських танкерах із західною страховкою, тільки якщо покупці платять за них 45 доларів або менше. На інші 47% поширюється більш високий поріг в 100 доларів за барель", - пише Bloomberg.

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Видання зазначає, що існують також численні юридичні обхідні шляхи граничної ціни і заборони ЄС на імпорт російських нафтопродуктів, щоб гарантувати, що вантажі дійдуть до покупців, і що Європа все ще може знаходити необхідний їй імпорт.

Щоб визначити, які види палива підпадають під обмеження, США і ЄС опублікували списки числових ідентифікаторів і встановили рівні, при яких кожне з них повинно бути обмежено. У списках є кілька аномалій, оскільки глобальна система кодифікації палива недосконала.

Наприклад, код "2710 12 15" вважається готовим моторним паливом у США, а в Європі - легкою нафтою "для хімічної трансформації в процесі, відмінному від "рафінування". Як би там не було, це не готовий до використання бензин, зазначає Bloomberg.

"Таким чином, у Європі це вказано як паливо зі знижкою, а в США - як паливо преміум-класу", - пише видання.

Нафтове ембарго проти Росії

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня 2022 року набуло чинності нафтове ембарго ЄС проти Росії. Ним вводиться заборона на експорт російської нафти, якщо її ціна буде вище встановленої "стелі". Для реалізації ембарго Рада ЄС встановила граничну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель.

Стеля цін означає, що з 5 грудня країни Євросоюзу, Велика Британія, США, Канада, Японія і Австралія надаватимуть послуги, пов'язані з морським транспортуванням російської нафти, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або дешевше.

А з 5 лютого 2023 року набуло чинності ембарго на російські нафтопродукти, наприклад дизельне паливо і мазут. За день до цього Рада ЄС затвердила стелю цін на них. Тепер нафтопродукти, ціна яких нижча вартості сирої нафти (згідно з граничною ціною в $60), можуть продаватися не дорожче 45 доларів США за барель. А для дизпалива та інших нафтопродуктів, які коштують дорожче нафти, стеля цін встановлена на рівні $100 за барель.

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