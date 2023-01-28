ЄС розглядає обмеження в 100 доларів, тоді як G7 пропонує діапазон до 110 доларів. Чиновники хочуть уникнути стрибків цін або перебоїв із поставками.

"Велика сімка" дала зрозуміти, що її влаштує рішення Європейського Союзу встановити стелю цін на російське дизельне паливо в діапазоні від 100 до 110 доларів за барель. За словами представника G7, США і їхні союзники намагаються уникнути серйозних потрясінь на ринку.

Про це пише Bloomberg. Заборона на імпорт перероблених нафтопродуктів з Росії має набути чинності 5 лютого, і Євросоюз працює з "Великою сімкою", щоб встановити граничний рівень цін для продажів до третіх країн.

Європейська комісія запропонувала граничний рівень у 100 доларів. Але G7 вважає за краще більш високу ціну через побоювання, що встановлення занадто низького рівня може викликати скачки цін або перебої з поставками в Європі. При цьому "Велику сімку" влаштує і стеля в 100 доларів. Чиновник G7 відзначає відсутність вільних потужностей на дизельному ринку, а також ряд простоїв, пов'язаних із технічним обслуговуванням.

Відео дня

За словами чиновника, переговори тривають, але сторони з оптимізмом дивляться на досягнення угоди до вступу в силу заборони ЄС на імпорт нафтопродуктів із РФ.

Останнім часом російське дизпаливо продається за ціною від $115-120 доларів за барель. Згідно з даними S&P Global, більш відомого серед трейдерів як Platts, протягом кількох місяців до 10 січня вартість палива в основному трималася вище $100 за барель.

Згідно з даними ICE Futures Europe, основні ф'ючерси на дизельне паливо, які не включають поставки з Росії, в п'ятницю, 27 січня, становили близько $125 за барель.

ЄС, який обговорюватиме рівень цін у найближчі дні, повинен прийти до одноголосного рішення, щоб встановити граничну ціну. Механізм буде діяти, забороняючи компаніям ЄС надавати страхові або фінансові послуги для доставки російського палива, якщо тільки воно не буде продано за встановленою ціновою межею або нижче. Стеля цін має дві мети: обмежити доходи Росії і уникнути потрясінь на світових енергетичних ринках.

Раніше "Велика сімка" і ЄС вже встановили стелю цін на російську нафту. Для палива ж планують ввести два обмеження. Одне з них стосується продуктів, які дорожчі за сиру нафту, наприклад, дизельного палива. Для продуктів дешевше, таких як мазут, ЄС вивчає обмеження в 45 доларів за барель.

Згідно з проектом постанови ЄС, із яким ознайомився Bloomberg, суднам, що перевозять нафтопродукти, куплені й завантажені до 5 лютого і вивантажені до 1 квітня, буде надано пільговий період.

Санкції проти російської нафти

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти. На початку грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні $60 за барель.

5 грудня нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу. Стеля цін означає, що з 5 грудня країни Євросоюзу, Велика Ббританія, США, Канада, Японія і Австралія надаватимуть послуги, пов'язані з транспортуванням російської нафти морем, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче.

6 грудня Туреччина закрила протоки Босфор і Дарданелли для деяких танкерів із російською нафтою. А 9 грудня США ввели вторинні санкції проти компаній, що ризикнули обійти нафтове ембарго.

З 5 лютого 2023 року буде також заборонена закупівля російських нафтопродуктів, наприклад дизельного палива і мазуту.

Вас також можуть зацікавити новини: