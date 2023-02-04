Граничні ціни на російські нафтопродукти набудуть чинності 5 лютого. Для низки випадків діятиме перехідний період у 55 днів.

Рада ЄС 4 лютого затвердила стелю цін на нафтопродукти, які вироблені в Росії або експортуються звідти.

Як повідомляється на сайті Ради ЄС, сьогодні ухвалено рішення встановити дві граничні ціни. Одна застосовується до нафтопродуктів, які дорожчі за сиру нафту, наприклад, до дизельного палива; а інша - для продуктів дешевше, таких як мазут. Нагадаємо, стеля цін на російську нафту становить $60 за барель.

Таким чином російські нафтопродукти, які коштують дешевше сирої нафти, можуть продаватися за ціною не більше 45 доларів США за барель. А для дизпалива та інших нафтопродуктів, які коштують дорожче сирої нафти, стеля цін встановлена на рівні 100 доларів США за барель.

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Обмеження цін вступить в силу з 5 лютого 2023 року. Якщо ж ціна закупівлі російських нафтопродуктів буде вищою за встановлений рівень, компаніям буде заборонено перевозити їх морським транспортом до третіх країн; а також надавати технічну або фінансову допомогу, посередницькі послуги або фінансування, пов'язані з перевезенням такої продукції.

"Перехідний період у 55 днів передбачений для тих суден, що перевозять російські нафтопродукти, які були закуплені й завантажені на судно до 5 лютого 2023 року та вивантажені до 1 квітня 2023 року", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що в середині березня Рада ЄС повернеться до перегляду механізму обмеження цін на сиру нафту, і перегляд буде проводитися регулярно кожні два місяці.

Санкції проти російської нафти і нафтопродуктів

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня 2022 року набули чинності нафтові санкції ЄС проти Росії. Вони передбачають заборону на експорт російської нафти, якщо її ціна буде вище встановленої "стелі".

На початку грудня Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на російську нафту на рівні $60 за барель. Стеля цін означає, що з 5 грудня країни Євросоюзу, Велика Британія, США, Канада, Японія і Австралія надаватимуть послуги, пов'язані з транспортуванням російської нафти по морю, тільки в тому випадку, якщо її закупили за встановленою граничною ціною або нижче.

Також, з 5 лютого 2023 року вступає в силу ембарго на російські нафтопродукти, такі, як дизельне паливо і мазут. Країни "Великої сімки" слідом за ЄС також запровадять цінові обмеження на поставки російського палива.

Однак, напередодні сьогоднішнього рішення Ради ЄС видання Bloomberg писало, що країни G7 хотіли б встановити більш високу стелю цін на російське дизпаливо, щоб уникнути серйозних потрясінь на ринку. ЄС розглядає обмеження в 100 доларів, тоді як G7 пропонує діапазон до 110 доларів. Проте у "Великій сімці" дали зрозуміти, що її також влаштує рішення Європейського Союзу встановити стелю цін на російське дизельне паливо в діапазоні від 100 до 110 доларів за барель.

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