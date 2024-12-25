Вночі українська протиповітряна оборона відбивається від чергового нападу російських дронів-камікадзе типу "Shahed".

Повітряну тривогу оголошено у Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях, а також у столиці.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомляли про роботу протиповітряної оборони в регіоні. За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, "шахеди" фіксують у центрі та на південному сході Чернігівщини, на півночі Київщини, на межі Київщини та Вінниччини, на півдні Хмельниччини.

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Оновлено о 00:45: Декілька ударних дронів летять в бік Києва з південного заходу та південного сходу.

Оновлено о 00:40: Безпілотники помітили на сході Чернігівщини, а також на півночі, півдні, сході та заході Київщини.

Оновлено о 00:15: Нові групи ворожих ударних БПЛА заходять з Брянської області на Чернігівщину, курс - південний/південно-західний.

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