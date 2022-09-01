Спотові ціни на газ в Європі за тиждень знизилися майже на 1 тис.доларів, до 2,4 тис. доларів за тисячу кубометрів.
Про це свідчать дані біржі ICE Futures.
Так, ціна найближчого (жовтневого) ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах знизилася до 2,4 тис.доларів за тисячу кубометрів, тобто 230 євро за МВт-год.
При цьому 25 серпня ціна досягала рекордної позначки - 316 євро за МВт-год, або 3,3 тис.доларів за тисячу кубометрів.
Варто зазначити, що у вересні 2021 року ціна на газ становила менше ніж 30 євро МВт-год, або 320 доларів за тисячу кубометрів.
Війна в Україні та ціна на газ:
У червні Росія майже вдвічі зменшила обсяги поставки газу в країни Євросоюзу.
У середині червня Росія скорочувала пропускну здатність свого газопроводу "Північний потік-1" до 40%, посилаючись на проблеми з обладнанням.
Крім того, в середині червня протягом тижня не працював газопровід "Турецький потік", який нібито потребував ремонту.
Станом на 17 серпня 2022 року ціни на газ у Європі наблизилися до історичного максимуму і досягли позначки майже 2,5 тис.доларів за тисячу кубів через штучне скорочення поставок з боку російського "Газпрому".
Станом на 19 серпня ціни на газ в Європі були в 11 разів вище, ніж зазвичай в цей час року.
24 серпня ціна на газ в Європі встановила новий рекорд.
В останній тиждень серпня спотові ціни на газ в Європі перевищили 3 тис.євро за тисячу кубометрів.
Це сталося на тлі заяви "Газпрому" про припинення для нібито профілактичних робіт газопроводу "Північний потік-1".
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