Збільшення кількості танкерів і нові схеми поставок допомагають знизити вартість перевезень.

Судна, що перевозять скраплений природний газ, будуються швидше, ніж на ринок надходять нові партії палива, що допомагає знизити транспортні витрати і пом'якшити тарифний удар для споживачів.

Видання Bloomberg пише, що вартість короткострокової оренди СПГ-танкера впала до найнижчого рівня для цієї пори року з 2018 року. При цьому танкери для перевезення СПГ все частіше залишаються в Атлантичному або Тихоокеанському регіонах. Тобто газ споживається ближче до місць його виробництва, що сприяє надлишку суден і зменшенню витрат на його перевезення.

Для споживачів це хороша новина. У Європі ціни на газ перебувають на найвищому рівні цього року - ще до початку опалювального сезону, - що частково пояснюється війною в Україні та на Близькому Сході.

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Щоб задовольнити цей попит, на ринок дедалі частіше виходять нові судна. Цього року 36 танкерів здійснили перше завантаження, а 2023 року їх було 30. Портфель замовлень на танкери-новобудови зростає в очікуванні буму поставок СПГ до кінця десятиліття.

Водночас, збільшення обсягів виробництва відкладаються. Запуск експортного проєкту Golden Pass LNG у Техасі відкладено до кінця 2025 року через розбіжності з підрядником. Завод Cheniere Energy Inc. у Корпус-Крісті планує почати виробництво СПГ цього року, але його нарощування буде продовжено до кінця 2026 року. Проєкт Costa Azul компанії Sempra в Мексиці почне комерційну діяльність у 2026 році, на рік пізніше, ніж планувалося. Проєкт СПГ Plaquemines в Луїзіані все ще перебуває на стадії пусконалагоджувальних робіт.

У результаті спотові ставки на четвертий квартал в Атлантичному і Тихоокеанському басейнах вперше за п'ять років впали нижче 50 тисяч доларів на день. При цьому ставка фрахту в Атлантиці становить 30 250 доларів на день, що є найнижчим показником на 2024 рік.

"Це зумовлено збільшенням доступності суден і зниженням тонно-миль, оскільки судна залишаються в межах басейну", - сказав головний виконавчий директор Spark Тім Мендельсон.

Зростання цін на газ у Європі також спонукає постачати більше американського СПГ через Атлантику. Водночас поставки катарського СПГ до Європи скоротилися, а більший обсяг прямує в Азію. У довгостроковій перспективі, у міру реалізації експортних проєктів, профіцит, найімовірніше, зникне, що призведе до посилення ринку морських перевезень.

Газ для Європи - останні новини

Наприкінці 2024 року закінчується контракт на транзит російського газу через Україну. Для більшості країн ЄС ця ситуація не є проблемою, але не для Австрії, Словаччини та Угорщини.

Зі свого боку Франція закликала до кращої ідентифікації компаній, що постачають російський газ у портах Євросоюзу, щоб зупинити збільшення його поставок до європейських країн.

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