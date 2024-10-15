Потоки СПГ зросли, незважаючи на спроби накласти санкції на Москву та послабити її економіку.

Франція закликала до кращої ідентифікації компаній, що постачають російський газ у портах Європейського Союзу, щоб зупинити збільшення його поставок у країни ЄС. Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що Франція разом із дев’ятьма іншими країнами, включаючи Австрію та Чехію, розповсюдила документ перед зустріччю міністрів енергетики ЄС у вівторок, у якому закликала Європейську комісію вимагати від постачальників російського скрапленого природного газу чітко ідентифікувати себе під час розвантаження у портах ЄС і покращити прозорість щодо обсягів імпорту.

Зокрема, за даними видання, деякі постачальники газу, які забронювали потужності для імпорту російського зрідженого газу в порти ЄС, наразі не ідентифіковані належним чином. При цьому міністр енергетики Франції Агнес Паньє-Рунаше заявила, що для "усунення цієї залежності" необхідний "найвищий рівень прозорості щодо потоків".

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ЗМІ нагадує, що зусиллям зменшити надходження російського палива до ЄС перешкоджала Угорщина, яка постійно опиралася санкціям і намагалася продовжити існуючі угоди з "Газпромом". При цьому газ із Росії також надходить до ЄС через Україну — незважаючи на війну — завдяки контракту, термін дії якого закінчується наприкінці цього року, нагадав неназвний європейський чиновник:

"Треба визнати той факт, що Україна отримує дохід від транзиту".

У свою чергу Свен Гігольд, держсекретар Німеччини з економічних питань і кліматичних заходів, сказав, що "тривожно" спостерігати зростання імпорту російського палива і що Комісія повинна представити "дорожню карту" щодо зведення до нуля імпорт з Росії всіх видів палива.

"Занепокоєння виникло після того, як у червні ЄС зробив перший крок до обмеження російського СПГ, наклавши санкції на перевантаження — реекспорт російського палива до третіх країн — із портів ЄС. Країни ЄС, включаючи Нідерланди, висловили занепокоєння тим, що заборона мала небажаний побічний ефект у вигляді збільшення поставок до ЄС, оскільки їх більше не можна було реекспортувати в інше місце, навіть незважаючи на те, що заборона офіційно набуває чинності лише в березні наступного року", - йдеться у статті.

Транзит російського газу в ЄС - останні новини

Угорщина за спиною ЄС намагається домовитися з "Газпром" про постачання газу в 2025 році. Як повідомив міністр закордонних справ цієї країни Петер Сіярто, Будапешт уже підписав із "Газпромом" одну додаткову угоду на останній квартал цього року, яка "покриває додаткові обсяги за конкурентною ціною".

Також УНІАН повідомляв, що Євросоюз розглядає два можливі варіанти продовження транзиту газу через Україну.

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