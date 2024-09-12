Європейські ціни на природний газ знизилися в четвер, 12 вересня. Так ринок відреагував на відновлення поставок російського "блакитного палива" через Україну.
Видання Bloomberg пише, що ф'ючерси впали на 1,9% після зростання на 2,4% у середу. Заявки на відвантаження палива сигналізували про те, що в четвер через територію країни пройде стандартний обсяг російського газу.
Європейський ринок залишається чутливим до обмежень поставок, оскільки після енергетичної кризи він став більше залежати від глобальних потоків. Проте регіон вступає в опалювальний сезон із достатніми запасами, тоді як попит на паливо залишається невисоким.
Раптовий стрибок споживання газу в Європі або Азії через морозну погоду може знову підштовхнути ціни вгору, особливо з огляду на наближення закінчення терміну дії угоди про транзит газу між Росією і Україною та ймовірне припинення цих поставок 1 січня.
"Ми вже спостерігаємо премію за ризик у цінах відповідних зимових місяців", - сказав Марко Заальфранк, голова відділу торговельних операцій у континентальній Європі швейцарської комунальної та трейдерської компанії Axpo Solutions AG. "Але ще є можливість для подальшого зростання, якщо потік газу припиниться".
Голландські місячні ф'ючерси торгувалися на 1,4% нижче, по 35,65 євро за мегават-годину. Британські еквівалентні контракти також впали.
Транзит російського газу через Україну - останні новини
На початку вересня стало відомо, що у зв'язку з тим, що російсько-українська угода про транзит газу закінчується наприкінці року Чехія закликає Європу підготуватися до можливих перебоїв у поставках.
При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна не має наміру вести переговори з Росією про нову або продовження чинної угоди транзиту газу і нафти.