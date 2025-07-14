Зростання цін на "чорне золото" стримує видобуток нафти Саудівською Аравією понад узгоджений з ОПЕК+ обсяг.

Ціни на нафту на початку торгової сесії понеділка продовжили зростання, оскільки інвестори очікують на нові санкції США проти Росії, що може вплинути на постачання на ринок, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 58 центів, до 70,94 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки WTI піднялися на 60 центів, до 69,04 доларів за барель.

Президент США Дональд Трамп заявив, що 14 липня зробить "важливу заяву" стосовно російсько-української війни. Він висловив розчарування Володимиром Путіним через відсутність прогресу у припиненні російсько-української війни та посилення російських бомбардувань українських міст.

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Паралельно у США активізувалася робота з просування законопроєкту сенатора Ліндсі Грема про "пекельні" санкції.

Крім цього, за даними видання, посли Європейського Союзу близькі до погодження 18-го пакету санкцій проти РФ, який може передбачати і зниження "стелі цін" на російську нафту.

Зростанню цін на нафту сприяє також і заява Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) про високий попит на нафту влітку та "пікове завантаження нафтопереробних заводів для задоволення потреб транспорту та енергетики".

Разом з тим, стримує зростання цін видобуток нафти Саудівською Аравією понад узгоджений з ОПЕК+ обсяг у червні. МЕА повідомило, що Саудівська Аравія перевищила свій добовий план видобутку нафти на червень на 430 000 барелів, досягнувши 9,8 млн барелів на добу. Тоді як ОПЕК+ передбачало, що саудити видобуватимуть 9,37 млн барелів на добу.

Ціни на нафту - останні новини

11 липня ціни на нафту зросли на тлі очікування "важливої заяви" президента США Дональда Трампа щодо російсько-української війни, а також просування законопроєкту про "пекельні" санкції проти РФ.

Ухвалення законопроєкту про "пекельні" санкції може призвести до запровадження нафтового ембарго проти Росії.

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