В понеділок, 29 січня, світові ціни на нафту зросли. Ф'ючерси на Brent виросли на 26 центів, або 0,3%, до 83,81 долара. Нафта West Texas Intermediate у США подорожчала на 23 центи, або 0,3%, до 78,24 долара.
Вартість нафти зростає після атаки безпілотника на війська США в Йорданії, що додало занепокоєння з приводу перебоїв у постачанні на Близькому Сході. До того ж повстанці-хуси посилили напади на судна в Червоному морі, вразивши паливозаправник Trafigura, пише Reuters.
"Ризики розширення конфлікту на Близькому Сході виникають у той самий час, коли російський експорт нафтопродуктів має скоротитися, а нафтопереробні заводи та великий нафтовий термінал ремонтуються після атак безпілотників з боку України", – підкреслює агентство.
Зазначається, що водночас атака на війська США під час удару безпілотника в Йорданії викликала занепокоєння щодо ширшого конфлікту на багатому нафтою Близькому Сході.
Товарний трейдер Trafigura заявив у суботу, що оцінює ризики для безпеки подальших рейсів у Червоному морі після того, як пожежники загасили вогонь на танкері, який днем раніше атакували єменські угруповання хуситів.
"Оскільки нафтові танкери, пов’язані зі США та Великобританією, зараз знаходяться під загрозою нападу, ринок, ймовірно, переоцінить ризик збоїв", – йдеться в повідомленні аналітиків ANZ
Ріст цін на нафту
У п’ятницю 26 січня ціни на нафту досягли найбільшого тижневого зростання з жовтня 2023 року через стійку геополітичну напруженість, зниження запасів нафти в США та перспективи додаткового урядового стимулювання в основному імпортері нафти Китаї.
Раніше УНІАН писав, що ракетний удар, який 26 січня хусити завдали по танкеру з російським паливом в Аденській затоці, може стати вирішальним моментом для нафтового ринку.