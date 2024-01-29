Зросло занепокоєння з приводу перебоїв у постачанні на Близькому Сході.

В понеділок, 29 січня, світові ціни на нафту зросли. Ф'ючерси на Brent виросли на 26 центів, або 0,3%, до 83,81 долара. Нафта West Texas Intermediate у США подорожчала на 23 центи, або 0,3%, до 78,24 долара.

Вартість нафти зростає після атаки безпілотника на війська США в Йорданії, що додало занепокоєння з приводу перебоїв у постачанні на Близькому Сході. До того ж повстанці-хуси посилили напади на судна в Червоному морі, вразивши паливозаправник Trafigura, пише Reuters.

"Ризики розширення конфлікту на Близькому Сході виникають у той самий час, коли російський експорт нафтопродуктів має скоротитися, а нафтопереробні заводи та великий нафтовий термінал ремонтуються після атак безпілотників з боку України", – підкреслює агентство.

Відео дня

Зазначається, що водночас атака на війська США під час удару безпілотника в Йорданії викликала занепокоєння щодо ширшого конфлікту на багатому нафтою Близькому Сході.

Товарний трейдер Trafigura заявив у суботу, що оцінює ризики для безпеки подальших рейсів у Червоному морі після того, як пожежники загасили вогонь на танкері, який днем ​​раніше атакували єменські угруповання хуситів.

"Оскільки нафтові танкери, пов’язані зі США та Великобританією, зараз знаходяться під загрозою нападу, ринок, ймовірно, переоцінить ризик збоїв", – йдеться в повідомленні аналітиків ANZ

Ріст цін на нафту

У п’ятницю 26 січня ціни на нафту досягли найбільшого тижневого зростання з жовтня 2023 року через стійку геополітичну напруженість, зниження запасів нафти в США та перспективи додаткового урядового стимулювання в основному імпортері нафти Китаї.

Раніше УНІАН писав, що ракетний удар, який 26 січня хусити завдали по танкеру з російським паливом в Аденській затоці, може стати вирішальним моментом для нафтового ринку.

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