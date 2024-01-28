Ціни на нафту зросли приблизно на 2 долари після удару по судну в Червоному морі.

Ракетний удар, який в п'ятницю хусити завдали по танкеру з російським паливом в Аденській затоці, може стати вирішальним моментом для нафтового ринку.

Видання Bloomberg писати, що більша частина нафти, що йде через Червоне море і Суецький канал, надходила з Росії, а хусити неодноразово сигналізували, що російським суднам нема чого боятися, а Москва - союзник їх спонсора Ірану.

Але ця атака продемонструвала, що які б гарантії не давали єменські хусити, вони не поширюються на вантаж судна, якщо корабель має хоч найменший зв'язок з США, Великобританією або Ізраїлем. Хусити заявили, що їх метою є ізраїльські активи через війну в Газі, після чого розширили свої погрози на судна США і Великобританії після авіаударів по Ємену.

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Тепер під загрозою може опинитися велика частина з 3 мільйонів барелів на день російської нафти і палива, які йдуть через Червоне море в Азію. А російська нафта має велике значення для світового ринку, попри санкції через в Україні. Після нападу ціни на нафту зросли приблизно на 2 долари.

Чи зупиниться транзит по Червоному морю

Це малоймовірно як для торгівлі в цілому, так і для нафти зокрема. Рішення про транзит залежить від бажання власника, екіпажу, фрахтувальника та прибутку.

Якщо фрахтувальник хоче пройти через Червоне море і знаходить судновласника, який погоджується, з екіпажем, готовим пройти цей шлях - можливо, за додаткові гроші через небезпеку, - тоді угода відбудеться, якщо ціна має сенс.

Правда, вартість страховки може бути настільки непомірною, що деякі власники вважають більш привабливим шлях навколо Африки.

Чи вся російська нафта тепер є ціллю

Ймовірно, ні. У міжнародній морській базі даних Equasis в якості керуючого танкера Marlin Luanda, що зазнав нападу, вказана Лондонська фірма Oceonix Services Ltd. Для хуситів цього могло бути достатньо.

Але паливо на Marlin Luanda відрізнялося від багатьох російських нафтопродуктів тим, що воно перевозилося за допомогою західних постачальників послуг, оскільки ціни на нього не перевищували допустимих відповідно до санкцій США.

Після вторгнення Росії в Україну та наступних санкцій більша частина російської нафти та палива перевозиться так званим тіньовим флотом.

Чи зростуть витрати на страхування

Можливо. Ще до того, як російський вантаж палива потрапив під удар, вартість страховки на транзит за кілька тижнів підскочила в 10 разів і склала близько 1% від вартості корпусу судна

Для деяких суден це становить близько 1 мільйона доларів, що потенційно більше, ніж додаткові витрати на паливо для шляху навколо Африки.

Що робитимуть власники та екіпажі

Це, ймовірно, виявиться найбільшим питанням для світового нафтового ринку, але для отримання ясної картини буде потрібно деякий час, тому що найголовніше - це поведінка власників, пов'язаних з Росією.

Деякі моряки явно занервували задовго до того, як хусити вдарили по судну Marlin Luanda. Ще до п'ятниці приблизно три чверті провідних світових власників танкерів, судячи з усього, вже трималися осторонь.

Власники танкерів, що перевозять російські вантажі, та їхні екіпажі, схоже, охочіше ходили в цьому районі, принаймні до п'ятничного інциденту. Якщо ситуація зміниться, це стане поганою новиною для Москви і потенційною проблемою з поставками на світовий ринок нафти.

Більшій кількості російської нафти доведеться плисти довгим шляхом навколо Африки, що створить навантаження на танкерний флот, ситуація з яким і так виглядає дещо напруженю через посилення західних санкцій.

Підвищення вартості доставки нафти все ж таки позначиться на ціні російської нафти і палива в місцях її експорту. І аж ніяк не очевидно, що буде достатньо суден, якщо більшість з них - або всі - будуть змушені йти довгим шляхом навколо Африки.

Ситуація в Червоному морі - останні новини

Після початку військової операції Ізраїлю в Секторі Гази єменські повстанці-хусити, підтримувані Іраном, почали атакувати тогові кораблі в Червоному морі. Спочатку атакам піддавалися тільки суду, пов'язані з Ізраїлем, але пізніше удари стали менш вибірковими.

Через різко збільшені ризики більшість торгових суден, що йдуть за маршрутом Європа – Азія, стали уникати найкоротшого маршруту через Суецький канал і Червоне море. Замість цього вони огинають Африку із Заходу, що збільшує час і вартість перевезень.

При цьому США і Британія нанесли повітряний удар по об'єктах хуситів в Ємені, щоб ліквідувати загрозу.

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