З початку січня ціни на нафту зросли на 7%.

Ціни на нафту досягли найбільшого тижневого зростання з жовтня 2023 року через стійку геополітичну напруженість, зниження запасів нафти в США та перспективи додаткового урядового стимулювання в основному імпортері нафти Китаї.

За даними агентства Bloomberg, ціна бареля нафти марки Brent була близько $82, скоригувавшись після 3% збільшення у попередній сесії. На ранок її ціна складала $82,04 за барель. Барель West Texas Intermediate тримався близько $77 (на ранок $76,84), торгуючись поблизу двомісячного максимуму.

Тлом зростання цін на нафту стала підвищена напруженість на Близькому Сході, коли США завдали ударів по підтримуваних Іраном повстанцям-хуситам у Ємені, щоб змусити їх припинити напади на комерційне судноплавство. А атаки на нафтопереробні заводи у Росії поставили під загрозу потоки сирої нафти.

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Ціни на нафту зросли більше ніж на 7% у січні завдяки додатковій підтримці несподівано значного скорочення запасів у США та зусиль китайських політиків підтримати економіку.

Ціни на нафту

На тлі ймовірних перебоїв з поставками нафти на Близькому Сході після військово-морського зіткнення в Червоному морі на початку року барель нафти марки Brent подорожчав на 1,28 долара, або на 1,7%, до 78,32 доларів. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 72,69 долара за барель, подорожчавши на 1,04 долара.

Тим часом в Росії морські поставки нафти впали до найнижчого рівня майже за два місяці через несприятливі погодні умови та удар українських безпілотників.

24 січня у російському місті Туапсе (Краснодарський край) вирувало масштабне займання в районі нафтопереробного заводу "Роснафти". За попередньою інформацією, по нафтопереробному заводу вдарив безпілотник.

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