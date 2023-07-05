Військові ретельно стежать за обстановкою на окупованій ЗАЕС

Керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що диверсія на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростації цілком імовірна. Українські військові стежать за обстановкою.

"Диверсія цілком ймовірна. Ми розуміємо, що вона може бути використана як довготривалий шантаж, так і безпосередній тиск під виглядом таких дій, які будуть вчинені, типу підриву, типу нагнітання обстановки", – повідомила вона в ефірі телемарафону.

При цьому Гуменюк наголосила, що військові ретельно стежать за обстановкою на окупованій ЗАЕС та інформують населення відповідно до небезпеки, яка може виникнути.

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Загроза теракту на окупованій ЗАЕС

У вівторок, 4 липня Генштаб ЗСУ офіційно попередив про можливі провокації на ЗАЕС найближчим часом. Російські загарбники розмістили на крівлі третього та четвертого енергоблоків предмети, схожі на вибухові пристрої. В разі їх детонації навряд чи буде пошкоджено енергоблоки, проте це може створити для російської пропаганди картинку про нібито обстріли станції з боку України.

При цьому представник ГУР МО Андрій Юсов, коментуючи російські вкиди щодо ЗАЕС, заявив, що поки йдеться про шантаж з боку росіян. Ризик ескалації ситуації існує, проте поки ворог хоче посіяти паніку серед українського населення та військових.

Тим часом у Міністерстві охорони здоровʼя розробили кілька порад щодо того, що робити у разі радіаційної аварії. Мешканцям потенційної зони ураження радять бути готовими до евакуації.

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