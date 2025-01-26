Туреччина хоче домовитися про видобуток газу біля Кіпру, а також готова транспортувати азербайджанський газ.

Туреччина прагне стати провідним постачальником природного газу в Європу на тлі витіснення Росії з цього ринку. Анкара зараз докладає дипломатичних зусиль, аби розпочати відповідний діалог з Брюсселем, пише Politico.

Посол Туреччини в ЄС Фарук Каймакчі заявив в коментарі виданню, що енергетична співпраця буде поставлена ​​на перший план порядку денного в рамках запланованого "розморожування" відносин з ЄС.

"У нас є Південний газовий коридор. У нас є 18 мільярдів кубометрів газу, які надходять в основному з Азербайджану — і ми можемо легко розширити це, підключивши його до середземноморського газу. Наша роль є, наш потенціал є", – сказав дипломат.

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Як зазначає Politico, енергетичні переговори Анкари з Брюсселем були зупинені у 2019 році через суперечку між Туреччиною та Кіпром, країною-членом ЄС, щодо прав на буріння газу на дні Середземного моря.

Окрім транзиту азербайджанського газу та експорту власних внутрішніх запасів, Туреччина імпортує паливо з Росії через трубопровід "Турецький потік" дном Чорного моря, додає Politico. Після того, як закінчилася угода про транзит російського газу територією Україною, це підводне сполучення залишилося єдиним маршрутом, через який Москва може виходити на ринок Європи.

Газовий ринок Європи: останні новини

Як писав УНІАН, через холодну зиму у Західній Європі і зупинку газового транзиту через Україну ціни на газ в ЄС істотно зросли. Аби скористатися цим, танкери з американським скрапленим газом, які пливли до Азії та Африки, почали розвертатися в океані та брати курс на Європу.

Тим часом президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не планує поновлювати транзит російського газу, але готова допомогти із поставками газу з альтернативних джерел. Зокрема, Україна може постачати газ з Азербайджану.

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