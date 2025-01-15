Глава МЗС України заявив, що позиція Києва незмінна.

Україна не має наміру відновлювати транзит російського газу через свою територію, попри заяви влади Словаччини. Для Києва це рішення принципове, тому що Москва використовує енергоресурси як зброю.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв'ю "Європейській правді" зазначив, що європейські партнери були попереджені заздалегідь про таке рішення.

"Транзит газу з 1 січня завершено, про що українська сторона неодноразово на найвищому рівні повідомляла. І він не планується до відновлення. Ми дійсно повідомили європейську сторону на саміті ЄС про нашу позицію. Ця позиція незмінна", - заявив дипломат.

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При цьому Сибіга вважає, що хоч влада Словаччини критикує Україну за припинення транзиту газу, але насправді "рішення, які сьогодні комусь здаються болючими, надалі відіграватимуть позитивну роль".

"Залежність від Росії в газовому питанні не завершується нічим добрим - ми це проходили і знаємо, що рахунок, який потім виставляє Росія, в рази вищий. Іноді за нього доводиться розплачуватися суверенітетом. І ми це прямо говоримо. Для цього й існують добросусідські відносини, щоб називати речі своїми іменами. До речі, Австрія, для якої відключення газу теж було болючим, знайшла альтернативних постачальників і зараз абсолютно не залежить від російського газу", - підкреслив міністр.

Припинення транзиту російського газу через Україну - останні новини

1 січня 2025 року Україна офіційно зупинила транспортування природного газу з РФ через власну газотранспортну систему. Відповідне рішення було ухвалено в інтересах національної безпеки.

Після цього прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив Україні "жорсткими заходами", щоб змусити транспортувати російський газ до Європейського Союзу.

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